Con l’investitura di Jessica Peruccio a nuova Castellana è partito il Carnevale di Saluzzo [FOTOGALLERY]

Jessica Peruccio è la Castellana 2025 del Carnevale di Saluzzo. Si è presentata alla città ieri domenica dal balcone del Comune raggiante, in uno splendido abito blu notte e oro, tra la musica della banda, la tifoseria delle maschere venute a farle omaggio.

La sua investitura, partita dal municipio alla presenza del sindaco Franco Demaria e autorità comunali, documentata dagli scatti di Paola Ravazzi, ha dato il via al programma del Carnevale di Saluzzo.

La Castellana con le maschere, tra queste il gruppo di Rivoli con cui il Carnevale storico di Saluzzo - alla sua 97° edizione - si abbina nel "Carnevale delle due Province", poi quello di Barge e da quest’anno anche quello di Nichelino, ha raggiunto in corteo il centro cittadino.

Tra le presenze, per la prima volta la rappresentanza del Carnevale di Mondovì con il presidente della Famija Monregaleisa Andrea Tonello che ha ricambiato la vista della delegazione saluzzese, avvenuta sabato a Mondovì, in occasione dell’investitura della nuova Bela Monregaleia che affiancherà il Moro nella gran baldoria.

Jessica Peruccio classe 1986, saluzzese è la titolare negozio di abbigliamento Europa dal 2009, sposata con Danilo Ferrero e mamma di Nicole e Martina. È figlia dei titolari della storica Macelleria da Ezio e Elda in piazza Cavour.

Camminerà al fianco del nuovo Ciaferlin, quest’anno interpretato da Beppe Roatta, dopo il cambio di guardia con Aurelio Seimandi che ha concluso il suo settennato nei panni della maschera. Il nuovo Ciaferlin ha anni 62, s è aluzzese doc, neo pensionato, sposato con Gabriella da 30 anni, papà di Irene, damigella 2025, e Anna. È stato titolare per più di 20 anni del negozio di fiori in piazza Cavour, ma sottolinea è di orgine contadina e si sente molto vicino allo spirito alla maschera che interpreta

Fanno parte del gruppo le due damigelle: Irene Roatta, anni 22, di Saluzzo, studentessa di ingegneria gestionale al Politecnico di Torino, figlia di Ciaferlin e Benedetta Gramaglia; anni 20 di Saluzzo, studentessa di Tecnologie Alimentari a Grugliasco.

Completano il quadro ufficiale i due Ciaferlinot: Ezio Rosso, anni 40, agricoltore di Saluzzo e Sebastiano Testa, anni 22, studente di Ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino.

Tutto il programma consultabile sul sito della fondazione Bertoni continua:

Domenica 9 febbraio al Quartiere ex caserma Musso sarà possibile visitare la Mostra degli Abiti delle Castellane, in una tradizione che ormai si consolida.

Domenica 16 febbraio, prima importannte sfilata a Nichelino, per il 9° Carnevale della Città di Nichelino.

Sabato 22 febbraio via alla festa: polenta e Gran Ballo serale al Pala CRS con la musica dell’Orchestra Aurelio Seimandi. A seguire, domenica 23 febbraio, è in programma l’8° Carnevale degli Oratori e, in contemporanea a Rivoli, si terrà la sfilata del 71° Carnevale. Sabato 1 marzo a Saluzzo si terrà l’immancabile colazione di Ciaferlin, e in serata andrà in scena la sfilata notturna del 10° Carnevale della Città di Barge. Il giorno dopo, domenica 2 marzo, sarà finalmente tempo della grande sfilata del 97° Carnevale Città Saluzzo.

Lunedì 3 marzo appuntamento con il “Ballo dei bambini” e il “grande veglione dedicato ai giovani” al Pala CRS di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri 16) con le maschere degli Amis del Carlevè.