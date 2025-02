In Granda inizia la fase congressuale del Partito Democratico

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Circolo di Savigliano del Partito Democratico ha ripreso a pieno ritmo le attività con il nuovo anno, concludendo positivamente la fase di tesseramento del 2024.

In questa prima parte del 2025 è prevista l’anticipata fase congressuale con il rinnovo degli organi della Federazione Provinciale e dei Circoli della Provincia di Cuneo.

A questo fine è convocata per giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 21 nella Sala Miretti in piazza Santarosa a Savigliano l’Assemblea Provinciale del PD cuneese. L’avvio della fase congressuale si avrà con la definizione del calendario congressuale e la costituzione della commissione congressuale provinciale a garanzia dello svolgimento delle convenzioni dei Circoli cuneesi e della contestuale elezione dei membri della futura Assemblea Provinciale e del nuovo Segretario PD della provincia di Cuneo.

Come è noto, il Consigliere Regionale Mauro Calderoni è in scadenza e, oltre al fatto che non avrebbe dato la sua disponibilità in tal senso, risulta non rieleggibile ai sensi dello Statuto Regionale. Si profila pertanto un cambio al vertice provinciale del PD.

Contestualmente anche gli organi dei Circoli locali vanno a rielezione, compreso quindi il locale Circolo di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano. Dopo quasi quattro anni verrà pertanto eletto il nuovo Segretario, che andrà a succedere a Gianpiero Piola eletto a fine 2021 e prenderà forma il nuovo Coordinamento del Circolo (quello in scadenza era formato da 18 membri). Se la data verrà confermata nell’assemblea di giovedì, il congresso del PD saviglianese sarà in programma sabato 22 marzo 2025 dalle ore 15 nella sede di via Trossarelli 8.

Le attività del Circolo di Savigliano continuano anche in questa fase congressuale, e oltre all’impegno dei consiglieri comunali nel gruppo consigliare Spazio Savigliano, prosegue con molto interesse l’attività del cosiddetto “Cantiere Sanità” con una serie di incontri con associazioni e realtà coinvolte e attive rispetto alla difesa dell’ospedale e impegnate a presidiare la realizzazione del nuovo Ospedale di Pianura, la cui programmazione sta proseguendo nel suo articolato e complesso processo.

Da ultimo l’incontro della scorsa settimana con l’associazione “Amici dell’Ospedale SS Annunziata” con cui si sono condivise le priorità e la necessaria collaborazione fra tutti le parti attive civiche, politiche e associative per garantire la giusta tensione sul mantenimento del livello dei servizi erogati dall’ospedale attuale e la necessaria pressione sul mantenimento delle scadenze della programmazione del nuovo ospedale.