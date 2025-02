A Ostana un omaggio alla cuoca Andrée Seassau Bertino

A poco più di un anno dalla sua scomparsa, il Rifugio Galaberna di Ostana si prepara a rendere omaggio ad Andrée Seassau Bertino, una figura emblematica della comunità.

Andrée, trasferitasi a Ostana nei primi anni ’80, quando il paese contava appena una decina di abitanti, ha vissuto a lungo come la più anziana del borgo, testimoniando con la sua presenza una storia affascinante e ricca di avventura.

La sua vita sembra uscita da un romanzo: accanto al marito Serge Bertino, collaboratore del celebre oceanografo Jacques-Yves Cousteau, ha partecipato a viaggi esplorativi sulla mitica nave Calypso, nutrendo un amore profondo per la natura. Dopo un periodo vissuto in Italia, prima a Roma, ha trovato in Ostana il suo rifugio del cuore e della mente, stringendo legami profondi con la comunità locale, tra cui una sincera amicizia con Fredo Valla.

Il regista Fredo Valla la ricorda come una “geniale e meticolosissima cuoca”, e dalla loro passione comune per la cucina sono nati due preziosi ricettari: “18 menù d’Occitània” e “Recetari Occitan”, opere che custodiscono e tramandano la tradizione culinaria occitana.

Per celebrare la sua memoria, il Rifugio Galaberna organizza un evento speciale sabato 8 febbraio a partire dalle ore 18. La serata prevede la proiezione di filmati, racconti e testimonianze sulla vita di Andrée, seguita da una cena ispirata ai suoi ricettari.

“Sarà un’occasione speciale per ricordare Andrée Seassau Bertino – dicono gli organizzatori - attraverso immagini, parole e sapori, rendendo omaggio a una donna che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di Ostana”.

Il menù della serata sarà un autentico viaggio nei sapori della cucina occitana, con piatti tradizionali preparati secondo le antiche ricette.

Il menù della serata dai saperi e sapori tutti occitani comprende: Ceulas al ton (cipolle al tonno), Povrons a las anchoas (peperoni alle acciughe), Talharins de Roaschia (tajarin alla moda di Roaschia) oppure Sopa de ceulas (zuppa di cipolle), a seguire Sanglier al civet con purèa de sèleri-raba (civet di cinghiale con purè di sedano rapa) e si concluderà con la Tarta de la Mianda (dolce della miando).