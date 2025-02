Alba, i giovani al centro della cultura: nasce il Forum e torna 'Cantiere Città': "Così costruiamo un futuro inclusivo"

Alba ospiterà, nel primo weekend di aprile, un evento culturale unico dedicato a valorizzare il ruolo dei giovani nella promozione del patrimonio storico, culturale e sociale. Al centro della scena c'è il progetto "Cantiere Città – Junior Edition", un'iniziativa nata per consolidare competenze culturali e rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il territorio. Il progetto si inserisce in una rete nazionale che coinvolge dieci città finaliste della Capitale Italiana della Cultura 2026, tra cui L’Aquila, Agnone, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese.

I giovani selezionati esploreranno Alba grazie a un programma costruito dai loro coetanei del territorio albese, che nei mesi scorsi hanno progettato attività mirate per raccontare il patrimonio culturale locale. Tra le mete principali ci saranno il Teatro Sociale "G. Busca", il Museo Civico "F. Eusebio" e i siti archeologici. A concludere l’esperienza, la proiezione del film "Onde di Terra" di Andrea Icardi, un'opera che racconta l'identità culturale e paesaggistica delle Langhe e del Roero.

"Partecipare a progetti come 'Cantiere Città' è una grande opportunità per Alba: non solo valorizziamo il nostro patrimonio, ma mettiamo i giovani al centro, rendendoli protagonisti attivi della promozione del territorio", spiega Lucia Vignolo, assessora al Protagonismo Giovanile. "Questo progetto rappresenta un laboratorio di idee che guarda a un futuro culturale forte, sostenibile e inclusivo".

L'evento, inizialmente previsto per fine gennaio, è stato rinviato per lo sciopero dei treni, che avrebbe reso difficoltoso il rientro dei partecipanti nelle rispettive città. "Nonostante il rinvio, i ragazzi stanno comunque proseguendo le attività: sono già stati a Gaeta e Agnone, e continueranno a viaggiare nelle città coinvolte nel progetto. Il weekend albese sarà un momento speciale, perché i giovani potranno mostrare la loro città con occhi nuovi, guidando loro stessi le visite e condividendo la loro visione del territorio", aggiunge Vignolo.

Parallelamente, il Comune di Alba ha lanciato un nuovo strumento di partecipazione giovanile: il Forum Giovani, un'assemblea che darà voce ai ragazzi tra i 16 e i 25 anni. Con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 22 gennaio 2025, è stato pubblicato il bando per la nomina dell’Assemblea del Forum. Le candidature possono essere inviate entro il 28 febbraio 2025 attraverso il modulo scaricabile dal sito del Comune di Alba.

Il Forum Giovani, che mancava in città da anni, punta a creare un contatto diretto tra le nuove generazioni e le istituzioni. "Il Forum è lo strumento principale con cui portare ad Alba il vero protagonismo giovanile", sottolinea Vignolo. "Non vogliamo politiche giovanili calate dall’alto, ma un percorso di ideazione, progettazione e realizzazione condivisa. Il Forum non sarà solo un luogo di raccolta di istanze, ma un vero laboratorio per influire sulle decisioni che riguardano i giovani".

L'assemblea vedrà la partecipazione di alcune figure istituzionali, tra cui l'assessore delegato e due rappresentanti del Consiglio comunale, oltre ai rappresentanti di istituto di ogni scuola secondaria albese. Ma il Forum è aperto anche a giovani rappresentanti di gruppi informali, associazioni di volontariato, culturali e sportive. "Vogliamo coinvolgere realtà già attive in città, offrendo un luogo dove i giovani possano esprimersi, proporre idee e avere un ruolo concreto nel disegnare il futuro di Alba", conclude l'assessora.