Monteu Roero e la spagnola comarca Campo de Daroca siglano un accordo in nome del tartufo

Trasferta proficua per il sindaco di Monteu Roero Paolo Rosso, accompagnato da alcuni rappresentanti dell’associazione Tartufai delle Rocche del Roero in Spagna, nell’ayuntamiento di Murero, comarca Campo de Daroca, provincia di Saragozza, dove è stato siglato un importante accordo di cooperazione fra le due comunità. Partendo dall’impegno che i due territori hanno profuso negli ultimi anni per lo sviluppo economico, culturale, gastronomico e turistico della cultura del tartufo e della sua coltivazione e anche dalla comune iniziativa di organizzare Gare Nazionali di Cerca del Tartufo, (gli spagnoli dal 2019, a Monteu nel 2024 la prima edizione), le rispettive delegazioni hanno sottoscritto un documento in cui si legge: “L’obiettivo è di realizzare azioni per lo sviluppo e la promozione della cultura legata alla ricerca e alla coltivazione del tartufo e della sua importanza nell’economia locale … azioni che comprendono tavole rotonde, conferenze, dibattiti per la divulgazione e la promozione delle tematiche culturali, ambientali e forestali legate all’elemento e alle buone pratiche per la tutela e il mantenimento del tartufo e dell’ambiente tartufigeno”.

Inoltre l’accordo prevede l’organizzazione di concorsi e di gare internazionali di tartuficoltura, alle quali verrà riservato un posto reciprocamente ad ogni edizione. Dunque da quest’anno i tartufai roerini parteciperanno in Campo de Daroca ai concorsi e altrettanto faranno gli aragonesi nelle competizioni che verranno preparate nel Roero.

L’accordo firmato dai primi cittadini dei due paesi si conclude con: “Le parti si impegnano quindi a promuovere azioni globali di valorizzazione territoriale anche in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile”, impegno importante e di buon auspicio per la cura e la manutenzione dei boschi e delle tartufaie.

Soddisfazione per la collaborazione e l’accoglienza ricevute sono state espresse dal sindaco di Monteu Roero Paolo Rosso, da Tino Marolo, presidente dell’associazione Tartufai delle Rocche del Roero e dai suoi collaboratori presenti nella trasferta spagnola Guido Palladino, Claudio Moraglio e Massimo Bergadano e dai loro fedelissimi “Tabui”. L’iniziativa è stata portata avanti anche grazie al lavoro della project manager della Regione Piemonte Nuria Mignone, già in passato operativa negli interscambi fra Murero - Campo de Daroca e la Fiera del Tartufo Bianco d’Alba.