Debate per l’inclusione: successo torinese per il "Soleri Bertoni" di Saluzzo

Lunedì 3 febbraio si sono svolte a Torino, al Liceo D’Azeglio, le gare regionali di debate che hanno coinvolto 16 scuole del Piemonte.

Il "Soleri Bertoni" di Saluzzo era rappresentato dalle allieve Alice Aragno, Martina D’Amelio ed Eleonora Plavra della classe quinta B del Liceo delle Scienze Umane che, in due sessioni di dibattito, hanno superato due squadre avversarie e sono state candidate alla finale che si svolgerà il 14 febbraio .

Grande soddisfazione per le tre alunne e per la professoressa Nadia Miretto che le ha preparate ad argomentare, dibattere, riflettere, confutare, sostenere tesi opposte e le ha accompagnate in questa nuova avventura.

Nelle due sessioni, alle tre allieve è stata assegnata la medesima mozione: “Argomentare tesi contro l’inclusione scolastica”, tesi tra le piu’ complesse da elaborare.

Il debate è una metodologia didattica che insegna a sviluppare idee, a porsi in un confronto dialogico che sviluppa nei ragazzi importanti competenze: flessibilità, lavoro in team, capacità di parlare in pubblico e di sviluppare pensiero critico .

L’esperienza è stata una vera attività propedeutica all’imminente esame di maturità e ha dimostrato come l’impegno, lo studio, la determinazione possono permettere di raggiungere grandi obiettivi e superare importanti sfide, migliorando la propria autostima.