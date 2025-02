Si è svolta negli scorsi giorni a Piozzo la visita pastorale del vescovo della Diocesi di Mondovì, Monsignor Egidio Miragoli che ha incontrato l'amministrazione del sindaco Sergio Lasagna e i rappresentanti delle associazioni locali in municipio, dopo aver raggiunto il cimitero per un momento di preghiera.

In Comune il vescovo ha avuto modo di ascoltare e conoscere le numerose associazioni che operano sul territorio: i "Volontari per l'arte", guidati da Felicina Priola, hanno presentato le peculiarità delle chiese e delle cappelle presenti in paese, con particolare riguardo per quella di San Bernardo, che si affaccia sulle Langhe dal Belvedere dell'Albarosa, e che da tempo è fruibile a tutti grazie all'applicazione "Chiese aperte".

Il vescovo ha poi avuto modo di conoscere le numerose e preziose attività svolte sul territorio dal gruppo Alpini, dalla Protezione Civile e dalla Pro loco per la cura e la promozione del paese.

Lunedì 6 febbraio Monsignor Miragoli è poi tornato in paese per incontrare i ragazzi del catechismo e far visita agli anziani della casa di riposo dove è stata celebrata la Santa Messa.

Previsto invece per domani, giovedì 6 febbraio, l’incontro con le scuole.