Guarene: continuano gli investimenti per migliorare e ampliare le scuole

Ancora novità e investimenti per migliorare e ampliare strutture scolastiche e servizi nei due plessi scolastici di Guarene, quello nel capoluogo e quello in frazione Vaccheria, entrambi inseriti nell’Istituto Comprensivo Mussotto e Sinistra Tanaro.

Il sindaco Simone Manzone ha riassunto durante un incontro con la stampa, i molti interventi strutturali già conclusi o in fase di ultimazione riguardanti le riqualificazioni degli edifici dove vengono accolti ogni giorno i bambini, sottolineando: “Sono bacini di utenza diversi e anche gli spazi hanno notevoli differenze. A Vaccheria abbiamo potuto agire su superfici maggiori, mentre nel capoluogo gli spazi sono minori. Ad ogni buon conto al termine dei lavori si saranno investiti complessivamente quasi 4 milioni di euro nell’edilizia scolastica guarenese, con la certezza che le scuole sono ambienti importantissimi per la nostra comunità e meritano il massimo delle nostre attenzioni”.

L’ultima buona notizia di fine gennaio è il contributo GSE (Gestore Servizi Energetici) da 450mila euro in favore della scuola primaria di Vaccheria, che permetterà di intervenire sulle coibentazioni di pareti e tetto e di ampliare l’impianto fotovoltaico esistente, affiancandogli un impianto geotermico, al fine di rendere l’edificio energeticamente indipendente.

Nello stesso plesso si punta a terminare i lavori di allestimento del nuovo asilo nido, presumibilmente operativo già nel 2025, insieme alla nuova mensa, per la quale il bando gara per la gestione è avviato, mentre si sta lavorando su quello della gestione del nido.

Appaltati i lavori nella scuola dell’infanzia su serramenti, impianto fotovoltaico e coibentazioni, che cominceranno nella tarda primavera. Sono in fase di studio le implementazioni dedicate alla didattica all’esterno, con la creazione di uno spazio sicuro e attrezzato a disposizione di tutti.

La zona intorno al complesso scolastico di Vaccheria, recentemente oggetto di importanti interventi di edilizia civile, (una ventina di nuovi alloggi nei pressi), diventerà area di rispetto, garantendo a bambini e genitori accessi e uscite in sicurezza, fin oltre piazza Don Morone e via Ortolani.

Nel plesso scolastico del capoluogo sono stati effettuati nell’estate scorsa dei lavori straordinari manutentivi, soprattutto sul refettorio della mensa, per combattere il problema dell’umidità e si è aperta una candidatura ad un bando ministeriale per progettare altri interventi di migliorie su arredi, serramenti e copertura. Grazie ad un contributo del Rotary Club, si sono rinnovati i giochi a disposizione della scuola dell’infanzia. Inoltre si stanno già predisponendo le attività per le prossime 'Estate Ragazzi' e 'Agosto Ragazzi' e valutando le possibili novità sui doposcuola modulabili.

Conclude il sindaco: “Ringrazio Elena Ciarli, Monica Albesano, Tiziana Gallina, Pierantonio Ghiglione e tutti coloro che nell’amministrazione si occupano delle scuole, perché stanno facendo davvero un ottimo lavoro e ringrazio di cuore anche i volontari del traffico, coordinati da Gianfranco Canavese, che ogni giorno garantiscono entrate e uscite dei bambini in sicurezza e gli operatori dei trasporti scuolabus. È bello che ad oggi i quadri economici ci permettano di migliorare le offerte in favore delle famiglie con figli in età scolare. Pensiamo di offrire in entrambi i nostri plessi le migliori condizioni a personale e alunni, ai quali dedichiamo il massimo impegno in termini di visione e progettazione: rappresentano il nostro futuro e lo meritano”.