L’amministrazione comunale di Piasco stipula una convenzione con la Croce Rossa di Melle

Il Comune di Piasco ha sottoscritto una convenzione con la Croce Rossa di Melle per il trasporto per ricovero ospedaliero presso gli ospedali di Saluzzo, Savigliano, Cuneo, e il trasporto a seguito di dimissioni dagli stessi ospedali al luogo di residenza, che sarà gratuito per gli ospiti della casa di riposo (senza distinzione tra residenti e non residenti) e per i cittadini piaschesi residenti con una certificazione Isee in corso di validità non superiore a 15 mila euro (il relativo costo sarà sostenuto dal Comune di Piasco).

Negli altri casi il costo del servizio rimane a carico del cittadino, salvo casi segnalati dai servizi sociali, che saranno valutati volta per volta dal Comune.

Per gli ospiti della casa di riposo è previsto anche il trasporto nel caso di visite ed esami qualora questo non possa essere effettuato se non con ambulanza oppure nel caso di condizioni personali o famigliari tali da escludere l’autonomia del paziente (La valutazione delle condizioni personali o famigliari dell’ospite è rimessa alla direzione della struttura).

Il trasporto dovrà essere prenotato dal cittadino stesso, o dalla casa di riposo per quanto riguarda i propri ospiti, contattando direttamente la Croce Rossa al n. 0175/978222.

I servizi dovranno essere prenotati con congruo anticipo, per consentire ai volontari della Cri di inserirli nella propria organizzazione.

Restano fuori dalla convenzione i ricoveri urgenti, che fanno capo all’emergenza sanitaria 112.

Il Comune di Piasco ha inoltre sottoscritto una intesa con la Croce Rossa per il servizio di monitoraggio dell'efficienza dei DAE (defibrillatori) presenti sul territorio comunale e per momenti di formazione rivolti alla cittadinanza.