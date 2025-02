Le migliori cose da fare a Cefalonia

Ospita alcune delle spiagge più spettacolari che abbiamo mai visto e, oltre a essere stata il set del film Il mandolino del capitano Corelli, è anche il luogo in cui è cresciuto il poeta Nikos Kavvadias. Di seguito ti offriamo i nostri consigli su cosa fare a Cefalonia, concentrandoci in particolare sulla parte settentrionale e orientale dell'isola. Essendo un'isola molto estesa, abbiamo scelto di esplorare solo un lato, lasciando così un'ottima scusa per tornare e scoprire il resto di questa meravigliosa destinazione!

1. Spiaggia di Myrtos

Una delle spiagge più famose non solo dell'isola ma di tutto il mondo è la spiaggia di Myrtos. Cosa fare a Cefalonia? Sicuramente un tuffo in queste acque incredibili e, ovviamente, scattare qualche foto in una delle spiagge più fotogeniche dell’isola! Il mare ha un’incredibile tonalità di azzurro brillante, accentuata dai piccoli ciottoli bianchi della riva. Nei giorni di vento, le onde possono essere molto grandi, rendendo il nuoto difficile, ma la spiaggia merita comunque una visita anche solo per ammirarne la bellezza.

Se ti senti avventuroso, sulla spiaggia di Myrtos puoi anche provare il parapendio, un’esperienza incredibile grazie alla vista mozzafiato! Per chi desidera fotografare la spiaggia dall'alto, c’è un punto panoramico lungo la strada da Fiskardo, dove è possibile parcheggiare.

2. Il cosmopolita villaggio di Fiskardo



Fiskardo è il villaggio più raffinato e cosmopolita di Cefalonia. È una meta amata dalle celebrità e da chi viaggia in barca a vela, con molti yacht e imbarcazioni che gettano l'ancora nel suo pittoresco porto.

Cosa fare a Cefalonia se cerchi un’atmosfera chic? Passeggiare lungo il porto di Fiskardo, goderti l’elegante passeggiata e fermarti a cenare in una delle tante taverne sul lungomare, osservando le barche e i velieri. Fiskardo è un incantevole borgo che ha mantenuto il suo fascino nel tempo e merita assolutamente una visita!

3. Dove dormire a Cefalonia: soggiorno all’Emelisse Nature Resort



Se ti stai chiedendo dove dormire a Cefalonia, il miglior posto per un’esperienza esclusiva è senza dubbio l’Emelisse Nature Resort a Fiskardo. Situato in una posizione straordinaria con vista sul mare e tramonti spettacolari, questo resort offre un soggiorno all’insegna del lusso e del relax.

Il punto forte della struttura sono gli spazi esterni e le piscine a sfioro con una vista incredibile su Lefkada e Itaca. Un dettaglio in più? Il resort dispone di una piscina solo per adulti, ideale per chi cerca tranquillità, e di una terrazza panoramica per la colazione con una vista da sogno.

4. Il pittoresco villaggio di Assos



Uno dei borghi più affascinanti di Cefalonia è Assos, che ricorda i villaggi della Sicilia con le sue casette colorate che si affacciano sul mare.

Proprio di fronte al paese, in cima a una penisola, si trova il Castello Veneziano di Assos, famoso per la vista spettacolare che offre. Se arrivi tardi, potresti non avere il tempo di salire fino in cima, ma secondo molte fonti ne vale la pena, nonostante la salita impegnativa.

Assos ha anche una piccola spiaggia perfetta per un bagno prima di gustarti un caffè sul lungomare. Se visiti Assos, non perderti il tramonto: i due punti migliori per ammirarlo sono dalla cima del castello o lungo la strada prima di scendere al villaggio.

5. Il lago sotterraneo di Melissani

Alcuni luoghi diventano famosi per una ragione, e il Lago di Melissani è uno di questi. Si tratta di una grotta con un lago sotterraneo, la cui volta è in parte crollata, creando uno spettacolo naturale impressionante.

Le acque della grotta sono profonde tra i 10 e i 30 metri e la lunghezza totale del lago è di circa 160 metri. Il biglietto d’ingresso costa 6 euro e include un giro in barca all’interno della grotta della durata di circa 15-20 minuti.

Miglior orario per la visita: tra le 12:00 e le 14:00, quando la luce del sole filtra dall’apertura e illumina le acque con incredibili sfumature di turchese!

6. Le spiagge Dafnoudi, Emplisi e Foki



Se ti trovi nei dintorni di Fiskardo, ti consigliamo di visitare una (o tutte!) queste bellissime spiagge:

Dafnoudi: raggiungibile con una passeggiata di circa 10 minuti attraverso un sentiero nel bosco. La spiaggia è circondata dal verde e ospita anche una piccola grotta!

Emplisi: situata proprio sotto l’Emelisse Nature Resort, è una piccola baia con acque cristalline e alberi di tamerici che offrono ombra naturale.

Foki: un’altra bellissima spiaggia immersa nella natura con uno scenario simile.

7. Sami e la spiaggia di Antisamos



Per visitare il Lago di Melissani e la Grotta di Drogarati, passerai sicuramente per Sami, una cittadina sul lato orientale dell’isola con uno dei porti più importanti di Cefalonia. Da qui partono i traghetti per Itaca e Patrasso.

Sami ha taverne, bar e piccole spiagge nascoste nei dintorni. Se sei in zona, non perderti la spiaggia di Antisamos, una delle più belle dell’isola. Qui troverai beach bar con lettini e ombrelloni, oppure, se preferisci, puoi spostarti in un'area meno affollata per goderti il mare in tranquillità.

8. Dove mangiare a Cefalonia