A Cuneo per "Incontri d'autore" il quartetto "Ance, fenomeno in accumulo"

Domenica 9 FEBBRAIO terzo appuntamento della XXI°rassegna INCONTRI D’AUTORE con il QUARTETTO “ANCE, FENOMENO IN ACCUMULO” composto dai fisarmonicisti Roberto Caberlotto e Gilberto Celeghin e dai clarinettisti Beatrix Graf e Marco Melilli, sempre nello Spazio Incontri della Fondazione CRC, in via Roma 15 ore 16,30.

La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, Banco Azzoaglio e il Patrocinio del Comune di Cuneo.

Info biglietti e abbonamenti: incontridautore@yahoo.it cell. 333.4984128 - 393.3314628 - Ingresso euro 10