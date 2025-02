Cuneo: San Valentino al Museo Civico con "La fidanzata"

Nel fine settimana del 14, 15 e 16 febbraio, in orario di apertura del Museo Civico di Cuneo, dalle 15.30 alle 18.30, le persone che visiteranno in coppia o in famiglia i percorsi museali troveranno ad attenderli due gradite sorprese.

In occasione della ricorrenza di San Valentino, nella sezione del museo dedicata all’arte e alla cultura tradizionale sarà esposto il dipinto “La fidanzata” di Giuseppe Giani. L’opera, ad olio su tavola (45x60 cm), senza data ma di primo Novecento, fu acquistata dal Comune di Cuneo presso il braidese Giovanni Casalis nel 1935 e restaurato con risorse comunali nel 1998 dalla ditta Nicola Restauri di Aramengo d’Asti.

Si tratta di una composizione curata e dettagliata, in cui domina la figura di una giovane donna, dai capelli castani, lunghi, sciolti e appena ondulati, seduta su una balaustra a bassorilievi, intenta ad osservare un anello che porta alla mano sinistra. Il volto, illuminato dalla luce proveniente da destra, esprime una sensazione mista di dolcezza, malinconia e rimpianto, come per evocare un ricordo lontano. Davanti a lei è raffigurata parte di una pianta verde, entro un semplice vaso e con un unico fiore.

A tutte le coppie e le famiglie in visita, inoltre, al termine del percorso, sarà data in omaggio una pubblicazione del museo, di contenuto artistico ed etnografico.

Si ricorda ancora che, a partire dal mese di giugno 2024, per una famiglia formata da due adulti e fino a due bambini entro i 12 anni è possibile visitare museo al costo complessivo di Euro 5,00 utilizzando il ticket famiglia, direttamente acquistabile alla reception, in Via Santa Maria 10.

Nei pomeriggi di sabato e di domenica la visita guidata è sempre compresa nel costo del biglietto d’ingresso alle collezioni museali.