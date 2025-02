Carenza di personale operativo ai Vigili del Fuoco di Cuneo: stasera 3 unità in meno in servizio

Il Corpo dei Vigili del Fuoco cuneesi lamentano da ormai tanto tempo la carenza di personale operativo. di soccorso e per questa stasera, venerdì 4 febbraio, nel servizio notturno dalle ore 20 alle ore 8.00 la sede centrale del Comando Provinciale Cuneo su disposizione del Comandante Provinciale reggente Arch. Mario Abate dalle 14 unità previste presenti scenderà a 11 unità di servizio per garantire il soccorso tecnico urgente.

Le unità mancanti andranno a coprire le altre sedi periferiche per garantire la sicurezza di competenza su tutto il territorio provinciale. Numeri risicati e talmente ridotti che la frequentazione di corsi per migliorare il soccorso e le competenze professionali , assenze per malattia e/o missioni lavorative , pensionamenti impediscono con poche unità assenti la composizione di un soccorso adeguato .

Ridotte sono le risorse economiche messe a disposizione per pagare straordinari al personale eventualmente disponibile ad un rientro in servizio.

FNS CISL Vigili del Fuoco Cuneo teme che la diminuzione delle squadre e dei supporti tecnici operativi continui senza risposte adeguat, paventando il rischio di chiusure parziali e/o totali di qualche sede periferica sul territorio provinciale con una conseguente ricaduta nel rallentamento degli interventi di soccorso alla cittadinanza.

Non si esclude, senza positive soluzione nell’ interesse dei lavoratori e dei cittadini del territorio della Granda, uno stato di agitazione di piazza del personale Vigili del Fuoco