Da Arenaways primi bilanci sul ritorno del treno sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano: "In dieci giorni di servizio 2.200 passeggeri. Puntualità al 99% nell'ultima settimana"

Una decina di giorni dopo l'inaugurazione del servizio è possibile tracciare un primo, sintetico bilancio sul ritorno del treno sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano: a farlo è il vettore Arenaways, che comunica di avere accolto a bordo circa 2.200 passeggeri, di cui la metà ha acquistato il biglietto online, mentre gli altri hanno utilizzato il Pos a bordo (solo fino al 15 febbraio sarà possibile effettuare il biglietto a bordo senza sovrapprezzo), la carta BIP o l'app FAIRTIQ.

"Solo negli ultimi 7 giorni – si legge in una nota – sono stati effettuati 132 treni, di cui il 99% in perfetto orario. In particolare, si segnala che sono stati 3 i treni che hanno atteso presso la stazione di Savigliano l'arrivo della coincidenza di Trenitalia in ritardo da Torino: tutti gli utenti provenienti da Torino e diretti a Saluzzo, Manta, Verzuolo, Costigliole Saluzzo, Busca e Cuneo hanno così avuto l'opportunità di prendere la coincidenza per il rientro a casa. Molto apprezzato è stato il sistema di infomobilità in tempo reale attivato in contemporanea sulla home page del sito arenaways.it e tramite il canale WhatsApp @ArenawaysINFORMA, che nel giro di soli due giorni ha superato i 250 iscritti".

Da sottolineare anche come, nelle occasioni in cui è stato necessario sopprimere dei treni - situazioni presentatesi solo nei primi tre giorni di servizio - abbia perfettamente funzionato la collaborazione intermodale con il Consorzio Granda Bus, che ha permesso ai passeggeri di subire il minino disagio possibile.

«Ci fa molto piacere che la risposta dal territorio sia stata fin da subito di forte interessamento al treno, a dimostrazione di quanto ne fosse percepita la necessità. Nel corso dei primi 10 giorni di servizio abbiamo già trasportato le prime bici e ricevuto numerose richieste di informazioni al riguardo anche da cicloturisti, abbiamo registrato l'interesse di gruppi di boy-scout e accolto a bordo i lupetti del Saluzzo1 oltre ad iniziative locali di avvicinamento al treno, come la gita a Cuneo “Insieme col treno” promossa dal comune di Costigliole Saluzzo in collaborazione con l'Associazione Portofranco. Molte altre stanno nascendo, giorno dopo giorno, come la Treno Trek organizzata dalla Compagnia del Buon Cammino, oltre ai progetti che si stanno costruendo direttamente con importanti realtà del territorio, come l'Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola del Cammino Fitwalking Italia e la Fondazione Amleto Bertoni. Il nostro obiettivo nel tempo è di poter offrire un servizio sempre più su misura e stiamo facendo tesoro dei suggerimenti che i cittadini hanno iniziato a condividere con noi. Grazie a chi ha già scelto Arenaways e a chi ha a cuore il miglioramento costante di questo servizio.» ha dichiarato il direttore generale Matteo Arena.

ARENAWAYS

Arenaways è un marchio di proprietà di Longitude Holding Srl, impresa ferroviaria fondata a Torino nel 2021 da un pool di investitori con oltre 30 anni di esperienza nel settore. Arenaways ha come obiettivo la ridefinizione del viaggio in treno, applicando criteri di innovazione e qualità. Due mesi prima dell'avvio dell'operatività sulla tratta ex sospesa Cuneo-Saluzzo-Savigliano, Arenaways ha ampliato la propria compagine sociale attraverso l'ingresso di due realtà leader di settore sul mercato europeo: Renfe Proyectos Internacionales e Serena Industrial Partners. Arenaways punta ad estendere nel tempo il proprio servizio anche ad altre linee cosiddette secondarie fino ai collegamenti InterCity sulle direttrici Nord Ovest-Nord Est e Nord-Centro-Sud.