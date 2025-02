Dallo Spid al PagoPa: in Langhe e Roero sportelli per aiutare i cittadini a utilizzare i servizi del digitale

Viviamo in un mondo sempre più digitale, dove l’accesso ai servizi online è fondamentale per semplificare la vita quotidiana. Eppure, per molte persone, utilizzare strumenti come SPID, CIE o effettuare pagamenti tramite PagoPA può risultare complicato.

Come colmare questo divario e rendere il digitale accessibile a tutti?

La risposta arriva dal progetto Digitalmente in Rete, presentato giovedì 6 febbraio, nella Sala Resistenza del Comune di Alba.

Il progetto è promosso dal Consorzio Socio-Assistenziale Alba Langhe Roero: una rete di facilitazione digitale che mette a disposizione sei Punti di Facilitazione Digitale ad Alba, Cortemilia, Guarene, Montà, Novello e il nuovo Punto a Mussotto, per aiutare gratuitamente i cittadini nell’uso delle tecnologie e dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Grazie al supporto di personale qualificato, il servizio aiuta le persone a orientarsi nel mondo digitale: dalla gestione della propria identità online (SPID, CIE) all’accesso ai portali di INPS e Agenzia delle Entrate, fino alla presentazione di domande per contributi e agevolazioni. Un’opportunità concreta per favorire l’inclusione digitale e migliorare la qualità della vita.

Un servizio in crescita

Realizzato dal Consorzio Socio-Assistenziale Alba Langhe Roero e rientrante nella Rete di servizi di facilitazione digitale promossa dalla Regione Piemonte, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Misura 1.7.2, il servizio Digitalmente in Rete ha supportato nel corso dell’anno 2024 ben 1.795 persone residenti nei 64 Comuni facenti parte del Consorzio, confermando la crescente necessità di supporto nell’ambito dell’alfabetizzazione digitale. E il servizio continua a espandersi: nel 2025 è stato inaugurato un nuovo Punto di Facilitazione a Mussotto, ampliando ulteriormente il raggio d’azione del progetto.

Un impegno condiviso

"La digitalizzazione è ormai una realtà imprescindibile, ma non tutti hanno le competenze per muoversi con sicurezza nel mondo online. L’obiettivo del Consorzio è offrire un servizio di prossimità che permetta a tutti i cittadini di accedere in autonomia ai servizi digitali, senza difficoltà e con il supporto necessario. La Rete di Facilitazione Digitale non è solo un aiuto pratico, ma rappresenta un vero e proprio strumento di inclusione sociale, contribuendo a ridurre il divario digitale e a garantire pari opportunità di accesso ai servizi digitali a tutti, indipendentemente dall’età o dalle competenze tecnologiche”, afferma il presidente del Consorzio, Gianfranco Bordone.

A condividere questa visione è anche Donatella Croce, assessore alle politiche sociali, che ha anticipato la prima data di un incontro aperto alla popolazione, in programma sabato 1° marzo alle ore 15 presso il Centro Anziani di via General Govone, ad Alba. "Questi incontri servono per far conoscere ai cittadini la presenza dello sportello e i suoi servizi, strumenti che possono aiutarci a diventare più autonomi nel digitale - ha spiegato -. La Città di Alba crede molto in questo progetto, soprattutto nell’ottica di trasformare i centri anziani in vere e proprie case di quartiere, luoghi di aggregazione e formazione aperti a tutta la popolazione. Si tratta di un’iniziativa già a metà del suo percorso, e ci auguriamo che possa diventare un’attività continuativa.”

Alla presentazione del progetto erano presenti anche i sindaci di Novello, Roberto Passone, di Cortemilia, Roberto Bodrito, e di Guarene, Simone Manzone, tutti concordi sulla necessità di guardare oltre la durata del progetto attuale. "È fondamentale costruire fin da subito una rete che permetta di propagare l’esperienza di Digitalmente in Rete, puntando su sinergie e collaborazioni con quanti più attori possibile”, è il pensiero condiviso dai primi cittadini.

Presenti anche i rappresentanti delle realtà che operano sul territorio per garantire il funzionamento degli sportelli: Giulia La Farina e Davide Grillo per Fondazione Bonafous, Valentina Alessandria per Novelab/Fondazione Comunità di Tessí e Josef Costamagna per Wellfare Impact.

Eventi e incontri per una cultura digitale più diffusa

Oltre all’assistenza quotidiana, nel 2025 verranno organizzate serate di divulgazione gratuite per aiutare i cittadini a comprendere meglio le tecnologie e i servizi online. Un’occasione per fare domande, chiarire dubbi e acquisire maggiore sicurezza nell’uso degli strumenti digitali.

Per rimanere aggiornati è disponibile la pagina Facebook “Punto Digitale Facile - Alba Langhe Roero” oppure i tanti Punti di Facilitazione Digitale per ricevere assistenza gratuita.

ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO

L’accesso ai Punti di Facilitazione Digitale è gratuito e avviene su prenotazione

ALBA - Via General Govone, 11

Giovedì 8:30 - 12:30 e 14:30 - 16:30

ALBA – Strada Guarene, 9 (Frazione Mussotto)

Martedì 14:30 - 18:30

Tel. 0171 1680375

E-mail: info@retefacilitazionedigitale.it

https://www.pa-online.it/SportelloVirtuale/TD0617/Alba.html



CORTEMILIA - Via della Chiesa, 5 (Presso Fondazione Bonafous)

Lunedì 9:00 - 13:00 e Venerdì 10:00 - 12:00

Tel. 379 2147389

E-mail: puntodigitale@bonafous.it

https://www.pa-online.it/Sportello.../TD0617/Cortemilia.html

GUARENE - Piazza Roma, 6

Sabato 9:00 - 12:30

Tel. 0171 1680375

E-mail: info@retefacilitazionedigitale.it

https://www.pa-online.it/SportelloVir.../TD0617/Guarene.html

MONTA' - Piazza S. Michele, 3

Giovedì 9:00 -12:30

Tel. 0171 1680375

E-mail: info@retefacilitazionedigitale.it

https://www.pa-online.it/SportelloVirtuale/TD0617/Monta.html

NOVELLO - Piazza Vittorio Emanuele II, 3 (Presso Novelab)

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì 9:00 - 13:00 e Mercoledì 14:00 - 18:00

Tel. 351 6405856

E-mail: puntodigitale@novelab.it

https://www.pa-online.it/SportelloVir.../TD0617/Novello.html