Fiamme ad un camino in un'abitazione di Cartignano: non ci sono feriti

Intervento durato quasi tre ore questa notte (venerdì 7 febbraio) dei Vigili del Fuoco, intervenuti poco doèpo le 3 con una squadra da Cuneo ed i volontari di Dronero, per un incendio ad un camino di un'abitazione privata sita in via Paschero 53 a Cartignano

L'appartamento è riscaldato con una stufa alimentata a legna, che probabilmente per il sovraccarico o semplicemente perché la canna fumaria non in perfette condizioni, ha provocato una combustione che a sua volta ha incendiato il camino della casa.

Immediato l'allarme da parte dei proprietari. Le operazioni di spegnimento sono durate quasi tre : qualche danno alla canna fumaria e ad una parte del tetto, rivestito in perline, ma fortunatamente le fiamme sono state spente prima che si allargassero all'intera copertura.

Non risultano feriti.