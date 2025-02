Cuneo: lavori alla galleria "Carle", Anas annuncia chiusura notturna dal 10 al 21 febbraio

Anas ha programmato la manutenzione delle installazioni tecnologiche all’interno della galleria ‘Carle’, tra il km 0 e il km 0,730 della statale 705 dir “di Cuneo”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza è prevista la chiusura notturna al traffico a partire da lunedì 10 febbraio fino a venerdì 21 febbraio.

La limitazione sarà attiva nella sola fascia oraria notturna 21:00 – 6:00. Nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì la galleria sarà regolarmente aperta al traffico.

Durante la chiusura la circolazione sarà deviata sulla rete locale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.