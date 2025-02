A Dronero teatro per famiglie con “Il gatto con gli stivali”

Venerdì 14 febbraio, alle ore 18.30, al cineteatro Iris di Dronero, OPS Officina Per la Scena è lieta di presentare “Il gatto con gli stivali”, uno spettacolo teatrale di produzione propria con Zahira Berrezouga (per chi ricorda la Melevisione, la strega Varana!), Valentina Sanvido e Valentina Volpatto. Liberamente ispirato alla fiaba di Charles Perrault, la messa in scena è consigliata dai 3 anni di età e si propone quindi a tutta la famiglia per una serata indimenticabile.

La storia comincia con un mugnaio il quale, morendo, non lascia altra eredità ai suoi tre figliuoli che un mulino, un asino e un gatto. Quest'ultimo, oltre a portare gli stivali, parla e in più è molto furbo. Con giochi scenici, immagini surreali, musiche e divertimento si vuole narrare questa storia, riveduta e corretta dalle attrici, come inno alla diversità e all’accettazione incondizionata e intelligente. Il primo motivo per cui le fiabe sono la miglior lettura per un bambino, la compagnia crede sia la trasmissione di questa fiducia semplice ma ragionevole che i protagonisti delle fiabe hanno per l’altro da sé, spesso per esseri totalmente diversi da sé, in ultima analisi per la realtà. La fiducia in qualcuno cui non avresti mai pensato, è ripagata con il trovare la propria strada verso la felicità.