A Vicoforte aumentano i volontari a supporto delle attività comunali

Nel secondo semestre del 2024 la Giunta vicese aveva avviato una campagna di sensibilizzazione al volontariato che proseguirà nel corso del 2025.

Si stanno già riscontrando i primi risultati positivi, tant’è che sono state parecchie le domande di iscrizione al Gruppo di Volontariato Civico, oltre a quelle che hanno confermato il buon numero di iscritti al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile: ad oggi sedici iscritti e stanno arrivando nuove adesioni.

La Giunta ha quindi accolto nove adesioni di volontari che, con l’iscrizione all’apposito Albo dei volontari civici, potranno operare in vari ambiti di attività, a seconda della scelta dagli stessi indicata. Due di essi si aggiungeranno agli attuali sei volontari che consentono il funzionamento della Biblioteca Comunale ”G. Fulcheri”, mentre gli altri sette potranno supportare il Comune in attività di vario genere, ad esempio dalla manutenzione di aree verdi ed arredo urbano, al supporto per la gestione di manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, civili e religiosi ed alla collaborazione per la sorveglianza all’entrata ed uscita dalle scuole.

"Un particolare ringraziamento - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco - è giusto rivolgere a tutti coloro che hanno accolto con favore gli inviti fatti in occasione di riunioni ed alle iniziative di sensibilizzazione al volontariato comunale promosse dall’Assessore Barbara Nano. I volontari della Protezione Civile e quelli della Biblioteca comunale sono già ben organizzati e guidati rispettivamente dal Coordinatore Aldo Pizzo e della Direttrice Sara Rossi, mentre quelli a supporto di altre tipologie di attività comunali, essendo ora numerosi, dovranno essere dotati di un adeguato sistema organizzativo che prossimamente proporremo".

La Giunta ha anche deliberato la cancellazione dall’Albo di coloro che da anni non prestano più la loro opera e per i quali sarebbe inutile sostenere i costi per la copertura assicurativa.