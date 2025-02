"Piemonte for all", aggiornato il catalogo per il turismo accessibile

IsiTT, l’Istituto Italiano per il Turismo per Tutti, in collaborazione con la CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà, ha presentato il catalogo “Piemonte for All”, realizzato grazie al contributo di Fondazione CRT, nello stand della Regione Piemonte alla BIT 2025 di Milano, dove sono intervenuti di Alessandro Zanon, Giovanni Ferrero, Daniela Broglio e Sara Piana.

Si tratta della versione aggiornata del Catalogo che ora è stato ulteriormente ampliato, facendo salire a 21 il numero complessivo degli itinerari proposti oltre a essere scaricabile nella versione in inglese sul sito di Visit Piemonte.

Il percorso di arricchimento di questo prezioso strumento è iniziato tra la fine 2024 e l’inizio 2025 ed è stato realizzato da Visit Piemonte per il turismo accessibile con il coinvolgimento di ATL, Tour Operator Incoming e Consorzi Turistici piemontesi.

Il risultato è stato portare l’offerta da 12 a 21 itinerari per consentire una più ampia varietà di scelta in termini di turismo accessibile regionale e una maggiore attenzione alla molteplicità di esigenze dei turisti.

Infatti, era stata creata una prima versione del catalogo uscita a febbraio 2024 che contava solo 12 itinerari, mentre ora grazie al contributo di Fondazione CRT si è voluto arricchire il catalogo con altri 9 itinerari.

L’attenzione è rivolta alle tematiche dell’accessibilità e della sostenibilità e mira a far sviluppare una sensibilità sempre maggiore oltre a promuovere competenze specifiche su questi temi, affinché la filiera turistica piemontese sia dotata di tutte le conoscenze e competenze necessarie per l’adozione di un approccio accessibile e sostenibile nei confronti delle future proposte turistiche.

Per la realizzazione dei nuovi itinerari, così come già fatto per la redazione della prima versione del catalogo, è stata coinvolta l’intera filiera turistica del territorio piemontese.

Nello specifico, in totale si tratta di 6 ATL, 10 Consorzi Turistici, 21 Tour Operator Incoming e circa 150 operatori turistici (albergatori, ristoratori, guide, accompagnatori turistici, ecc.) che sono stati coinvolti in un percorso di progettazione partecipata che ha portato alla creazione di esperienze turistiche volte a dare una risposta a target di turisti con disabilità e/o a turisti attenti alla sostenibilità.

Nel realizzare il catalogo si è posta una particolare attenzione ogni tipo di turista e in particolare nei confronti delle persone con disabilità visiva, che possono fruire del catalogo attraverso lettori vocali per cui le immagini presenti nel catalogo sono state arricchite con una descrizione alternativa che viene rilevata da lettori vocali e permette alle persone cieche o ipovedenti di comprendere i contenuti rappresentati nelle fotografie.

In aggiunta, verrà realizzata una versione del catalogo, utilizzando un font ad alta leggibilità per una comunicazione maggiormente inclusiva.

Il catalogo digitale si pone come documento di presentazione dell’offerta turistica accessibile piemontese all’interno di un quadro più ampio che tende alla sensibilizzazione dell’intera filiera turistica sulle tematiche dell’accessibilità e sostenibilità in modo tale da permettere a ATL, consorzi e tour operator di avere gli strumenti necessari per continuare a contribuire alla promozione della Regione Piemonte come destinazione accessibile e sostenibile.