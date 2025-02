Cherasco: la tesi di Virginia Falco “In e out” sarà il primo “Incontro con il futuro” del 2025

Iniziano, per questo 2025, giovedì 20 febbraio (a Cherasco) gli Incontri con il futuro, cioè le presentazioni di tesi: si tratta di una serie di serate, in collaborazione con la Commissione Politiche Giovanili, dedicate alla presentazione delle tesi di laurea. Offrono un'opportunità per i neolaureati di condividere con gli altri il frutto del loro impegno e delle loro ricerche, creando uno spazio di scambio e crescita; sono eventi che implicano un'attenzione particolare al coinvolgimento dei giovani e alla valorizzazione del loro potenziale.

Protagonista del primo incontro è la cheraschese Virginia Falco con la tesi “In e out”.

Virginia ha completato il corso triennale in Interior Design presso lo IAAD di Torino, un percorso formativo intenso e multidisciplinare che ha integrato lo studio della storia dell'arte, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del design del prodotto. Durante questi tre anni, ha sviluppato competenze teoriche e pratiche essenziali, affrontando ogni fase del processo progettuale: dalla concezione su carta alla realizzazione di modelli fisici in scala, fino all’utilizzo avanzato di software digitali. Parallelamente, ha maturato una forte attitudine al lavoro di squadra, collaborando efficacemente con colleghi e professionisti per sviluppare progetti. Questo percorso le ha fornito una preparazione completa e gli strumenti necessari per affrontare con sicurezza e creatività le sfide professionali nel settore del design.

In collaborazione con ESEMPLARE, il progetto di tesi di Virginia Falco propone la creazione di uno spazio retail multifunzionale per esporre e vendere i prodotti del brand. Il design si concentra sull’uso efficiente dello spazio, includendo aree espositive e spazi adattabili per eventi serali, talk e sfilate. Il concept IN & OUT, ispirato all'approccio progettuale del brand che utilizza materiali da montagna rivisitati in chiave urbana, introduce la natura all'interno attraverso un'area immersiva con una grande varietà di piante. L'aria nello showroom viene purificata tramite la "Fabbrica dell’Aria" di Stefano Mancuso. Un piccolo bar è a disposizione della clientela, mentre lo staff ha un’area relax con cucina utilizzabile per catering e rinfreschi durante gli eventi. L'obiettivo è stato quello di creare un ambiente coinvolgente e distintivo, capace di riflettere l’identità del marchio e instaurare legami emotivi con il pubblico, amplificando così la visibilità e la fidelizzazione del brand.

Appuntamento il 20 febbraio nella Chiesa di San Gregorio di Cherasco, alle ore 20.45: ingresso libero.