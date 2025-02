Croce Rossa Cuneo: al via il nuovo Bando del Servizio Civile Universale

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Cuneo annuncia la pubblicazione del Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. Un’opportunità unica per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano contribuire al miglioramento della comunità e vivere un’esperienza di crescita personale e professionale.

Dettagli del Bando

Scadenza presentazione domande: 18 febbraio 2025, ore 14:00.

Rimborso mensile: 507,30 euro.

Durata del servizio: 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali su 5 giorni.

Progetti disponibili: Visionabili sul sito ufficiale della Croce Rossa Italiana: cri.it/servizio-civile.

I progetti del Servizio Civile Universale offrono ai giovani la possibilità di acquisire competenze utili per il futuro e di vivere esperienze significative a contatto con il territorio. Gli operatori volontari saranno impegnati in attività che spaziano dall’assistenza sociale alla formazione, dalla promozione della salute alla gestione delle emergenze.

Come candidarsi

Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Per accedere al bando, ai dettagli dei progetti e alla piattaforma di candidatura, visita cri.it/servizio-civile. I posti disponibili in Croce Rossa a Cuneo sono 4.

Perché scegliere il Servizio Civile Universale?

Partecipare al Servizio Civile significa essere protagonisti di un cambiamento positivo, mettendo in pratica i valori di solidarietà e cittadinanza attiva. È un’esperienza che arricchisce sia chi la vive sia le comunità in cui si opera.

Per ulteriori informazioni, contatta il Comitato di Cuneo via Whatsapp al 393 9031190 o via email all’indirizzo cuneo@cri.it