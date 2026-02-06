L'Uvex Cagi di Ceva dona calzature per i nonni vigili di Piozzo

Un sostegno concreto al volontariato per chi opera ogni giorno per la comunità.

La UVEX CAGI srl di Ceva ha effettuato, negli scorsi giorni, un'importante donazione al Comune di Piozzo, consegnando nuove calzature antinfortunistiche per i volontari che operano come "Nonni Vigili".

"I Nonni Vigili svolgono un ruolo fondamentale per la nostra comunità - dice il sindaco, Sergio Lasagna -, garantendo quotidianamente supporto e sicurezza in prossimità delle scuole del Comune e in altri servizi a favore della cittadinanza. Il loro impegno rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva e collaborazione. La sensibilità e la disponibilità dimostrate da UVEX CAGI S.r.l. costituiscono un importante sostegno al volontariato locale e testimoniano una significativa attenzione verso il territorio e le sue esigenze. Un ringraziamento particolare ai volontari Mario Scotto, Sandro Scotto, Severino Lorrai, Costanzo Negro e Giovenale Quaglia e al Vice Commissario Enrico Bozzano per aver provveduto alla loro formazione".

Il sindaco e l’Amministrazione Comunale di Piozzo desiderano ringraziare l’azienda, per aver risposto positivamente alla richiesta di donazione di calzature destinate ai volontari “Nonni Vigili”.