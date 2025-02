Grande partecipazione alla donazione di sangue organizzata dal Gasm a Moretta

Si sono svolti nella giornata di ieri, domenica 9 febbraio, i prelievi di sangue organizzati dall'associazione Gasm (Gruppo autonomo sangue Mombracco) nei locali dell'oratorio di Moretta. L'evento si è svolto in collaborazione con l'equipe della banca del sangue dell'ospedale Molinette di Torino e ha visto una significativa partecipazione dei cittadini.

La mattinata si è rivelata un successo con ben 40 donazioni effettuate e l'adesione di 6 nuovi donatori che si sono iscritti all’associazione. Un risultato che conferma l’importanza e la generosità della rete solidale del territorio.

"Il Gasm – spiegano i referenti dell’associazione – ha superato i cento donatori morettesi che, con un semplice gesto di altruismo, ogni sei mesi contribuiscono a salvare vite. Nel 2024 l’associazione, che comprende più paesi, ha accolto ben 102 nuovi donatori, un dato significativo che ci sprona a proseguire con il nostro impegno".

L’impegno del Gasm non si ferma qui: la prossima giornata di donazione a Moretta è già stata fissata per il 7 settembre, un’altra occasione per chi desidera contribuire con un gesto di grande valore umano e sociale.