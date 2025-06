Un gesto di cuore e professionalità: Daniele Magnaldi dona un audiometro all’ospedale di Cuneo

Daniele Magnaldi, audioprotesista di origini monregalesi ma cuneese d’adozione, ha compiuto un gesto di grande generosità donando un audiometro all’ospedale di Cuneo, strumento dal valore di circa 3.000 euro. Da oltre trent’anni Magnaldi gestisce con passione il suo negozio in via Roma, diventando un punto di riferimento per tanti cuneesi.

"Ho sempre avuto un rapporto di grande fiducia e collaborazione con il reparto di otorinolaringoiatria di Cuneo - spiega Magnaldi -. Questa donazione nasce innanzitutto come un ringraziamento alla popolazione di Cuneo, che in tutti questi anni ha riposto in me una fiducia enorme. Ma è anche un modo per dire grazie ai medici, per la professionalità e l’umanità che dimostrano ogni giorno".

Dietro questo gesto filantropico si nasconde anche una motivazione più personale, che Magnaldi preferisce custodire nel cuore.

L’audioprotesista non manca di sottolineare l’eccellenza del personale medico del reparto cuneese, che considera superiore anche a quelli di città più grandi. "Il reparto di Cuneo è davvero un’eccellenza, sia per competenza che per umanità. Qui ho trovato un ambiente unico, che merita tutto il nostro sostegno".

Con questo gesto, Daniele Magnaldi non solo rafforza il legame con la sua città adottiva, ma dimostra come professionalità e cuore possano andare di pari passo per il bene della comunità.