Il Comitato 10 Febbraio consegna un intero furgone di giochi per i bambini libanesi al Secondo Reggimento Alpini di Cuneo

Nei mesi scorsi, il Comitato 10 Febbraio della provincia di Cuneo ha risposto con entusiasmo e dedizione all'iniziativa "Un Giocattolo per un Sorriso", promossa dal II Reggimento Alpini di Cuneo, parte della prestigiosa Brigata Alpina Taurinense. L'obiettivo era nobile e commovente: raccogliere giochi per i bambini del Libano, un piccolo gesto di solidarietà per portare un raggio di luce in un contesto spesso difficile.

Per il Comitato 10 Febbraio, la figura centrale e instancabile di questa operazione è stata Enrica Di Ielsi. Con grande generosità e spirito di servizio, Enrica ha messo a disposizione spazi di raccolta nella zona di Boves, trasformandoli in veri e propri depositi di speranza e allegria. Il successo dell'iniziativa è stato il frutto di una mobilitazione collettiva senza precedenti.

"Dobbiamo esprimere la nostra più sentita gratitudine a privati cittadini, associazioni di volontariato, e scuole di ogni ordine e grado come l’asilo di Cervasca o i ragazzi del catechismo di Rivoira di Boves - dicono dal Comitato - che hanno aderito con fervore, trasformando i loro spazi in ulteriori punti di raccolta e dimostrando un ammirevole capacità di creare una rete di solidarietà capillare. Questa straordinaria sinergia ha permesso di riempire un intero furgone con giocattoli di ogni tipo, destinati a bambini meno fortunati, simbolo tangibile di una comunità che sa unirsi per una causa comune".

Oggi, nelle prime ore della mattinata, l'emozionante culmine di questo percorso. Enrica Di Ielsi, accompagnata dal Presidente Regionale Denis Scotti, si è recata a San Rocco Castagnaretta, presso la Caserma sede del II Reggimento Alpini “Brigata Alpina Taurinense”, che i promotori intendono ringraziare per l’accoglienza e per essersi fatti promotori di questo progetto. Qui è avvenuta la consegna ufficiale di tutti i giochi raccolti, un momento che ha suggellato l'efficacia di questa collaborazione e ha rappresentato un ponte di speranza tra la provincia di Cuneo e i bambini libanesi.

L'impegno del Comitato 10 Febbraio, unito alla generosità di tanti, ha dimostrato ancora una volta come la solidarietà possa superare ogni confine e portare un sorriso dove più serve. “E' stato bello vedere quanta generosità sia arrivata da parte soprattutto dei bambini verso i loro coetanei che vivono il dramma della guerra. Il nostro esercito ogni anno consegna giocattoli ai bambini nei luoghi martoriati dalla guerra, un piccolo gesto che li riporta alla normalita'. E’ stato importante per noi poter essere utili ad una causa come questa - afferma Enrica Di Ielsi dirigente del Comitato 10 Febbraio - portare giochi a bambini in difficoltà dovrebbe essere lo scopo di ogni associazione che ha lo scopo di ricordare, e in questo modo evitare che accadano determinate cose. Siamo contenti di aver potuto alleviare, seppur in modo esiguo, un po’ di disagio che questi bambini provano. Ora l’obiettivo è quello di ripetere ogni anno questa iniziativa”.