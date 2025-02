Cuneo, presentato il programma di attività 2025 di Bicingiro: previste 70 gite

Si è tenuta venerdì 7 febbraio scorso nel salone d’onore del municipio di Cuneo la presentazione del programma di attività per il 2025 dell’associazione Bicingiro. A introdurre la serata l’assessore cuneese Luca Pellegrino, presenti i soci e il direttivo.

Nell’anno in cui Bicingiro spegne venticinque candeline il programma proporne cinque “cicloviaggi” e il primo con MTB nelle terre di Siena. Oltre alla solita, ampissima, scelta di iniziative che vanno a comporre il mosaico di 70 gite previste. Open season ufficiale in programma per il prossimo 15 marzo.

Presentata in anteprima nell’occasione dell’incontro in municipio anche la nuova linea di abbigliamento disegnata in collaborazione con Decathlon Italia, il vero e proprio regalo dell’associazione per il primo primo quarto di secolo di vita.

Per il programma nel dettaglio, è sufficiente andare a questo link.