A Vicoforte gli alunni imparano a conoscere il corpo umano e come proteggerlo

Nelle scuole di Vicoforte, la salute diventa protagonista grazie a un progetto speciale portato avanti da medici e personale WALCE di Torino della Scuola di oncologia.

Gli studenti, dalla primaria alla secondaria, venerdì mattina affronteranno temi importanti come i danni del fumo, la prevenzione del Papillomavirus umano (HPV) e l’importanza di uno stile di vita sano.



Non si tratta delle solite spiegazioni teoriche, ma di un vero e proprio viaggio alla scoperta del corpo umano e di come proteggerlo. Per far capire quanto il fumo possa essere dannoso, agli studenti viene dato un palloncino da gonfiare: la prima volta con la bocca, la seconda con una cannuccia. La difficoltà nel far passare l’aria diventa una dimostrazione pratica di quello che accade ai polmoni di un fumatore.



Ma non si parla solo di fumo: con la stessa chiarezza si affronta il tema dell’HPV, un virus molto più diffuso di quanto si pensi, che può avere conseguenze serie sulla salute. Gli esperti spiegano come avviene il contagio, perché la vaccinazione è un’opportunità preziosa e quali sono i rischi se non si interviene in tempo.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto è il dibattito. Gli studenti scrivono in forma anonima le loro domande, che vengono poi lette e discusse insieme. Questo permette di affrontare dubbi e curiosità senza imbarazzo, stimolando un confronto vero e spontaneo.



E non è tutto: in classe si ragiona anche sui motivi per cui si inizia a fumare e su quelli per cui, invece, si sceglie di non farlo. Si sfatano i falsi miti, come quello che il fumo aiuti a rilassarsi o a dimagrire, e si riflette sull’influenza dei media e della pubblicità.



"Gli esperti che guidano il progetto sono convinti che parlare di questi temi a scuola sia fondamentale - spiegano dall'istituto comprensivo -. La speranza è che queste lezioni non restino solo un ricordo scolastico, ma diventino parte della crescita di alunne e alunni, aiutandoli a prendersi cura di sé nel modo giusto".