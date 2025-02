Bra, Soprintendenza in visita ai cantieri Pnrr di Palazzo Garrone e dell'ex mattatoio. A Pollenzo progetti su acquedotto romano e illuminazione

Procedono spediti i cantieri Pnrr in corso a Bra, che nei giorni scorsi sono stati oggetto di una visita da parte dalla soprintendente per gli ambiti Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, architetta Lisa Accurti, accompagnata dai referenti per gli ambiti storico-artistico, Massimiliano Caldera, e Archeologia, Simone Giovanni Lerma, per un aggiornamento sullo stato dei lavori e per la scelta dell’adozione delle tipologie di restauro più consone nel settore conservativo, da impiegarsi sui complessi ed edifici monumentali oggetto di lavorazioni o in fase di progettazione.

Al sopralluogo hanno preso parte anche il sindaco Gianni Fogliato, gli assessori Walter Gramaglia, Francesca Amato e Lucilla Ciravegna, i dirigenti delle Ripartizioni Lavori Pubblici Filippo Ciceri e Cultura Fabrizio Rodano, oltre a funzionari dell’ente e responsabili di cantiere.

La soprintendente Accurti ha visitato il cantiere in corso a Palazzo Garrone e quello dell’ex Mattatoio, i cui interventi di riqualificazione nell’ambito dei finanziamenti Pnrr dovrebbero concludersi entro l’autunno.

Durante la tappa braidese, i vertici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio hanno effettuato anche un sopralluogo a Pollenzo, per esaminare una proposta progettuale mirata a ricollocare il tronco dell’acquedotto romano, previa esecuzione del suo restauro, e quella relativa al rifacimento con riqualificazione dell’illuminazione pubblica nella via Carlo Alberto.

Infine sono state esaminate le progettualità inserite nell’ambito delle SUA - Strategie Urbane d’Area promosse dalla Regione Piemonte, relative al Museo "Craveri", effettuando un sopralluogo.