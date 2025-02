Egregio direttore,

in anni e anni di opposizione politica gli esponenti della Destra nazionale di Cuneo si sono impegnati scrivendo costantemente articoli sui giornali e saggi sui problemi delle più importanti infrastrutture che opprimono da troppo tempo la vita del nostro territorio. Abbiamo voluminosi dossier al riguardo.

Ora che a livello nazionale e regionale governa il centrodestra non demordiamo sicuramente, anzi. Per ora un merito lo abbiamo di certo – che condividiamo con pochissimi altri -, abbiamo svegliato l’interesse generale, abbiamo responsabilizzato personaggi politici e amministratori, abbiamo ricordato storie ed avvenimenti istruttivi. Però non è sufficiente anche l’attuale tentativo di molti di riscattare il torpore e l’oblìo del passato con rincorse verbali.

E’ necessario conoscere quali sono i nodi da risolvere e soprattutto sapere come agire. Quali gli obiettivi da perseguire, i progetti fattibili e le priorità da indicare. Come stabilire procedimenti unitari tra istituzioni, categorie produttive e rappresentanti locali con il coordinamento e il sostegno della Regione. Come piegare la burocrazia alla legittima e imprescindibile volontà politica, visto poi che quella è diretta e calcolata emanazione di questa.

Con questi intenti, che devono investire direttamente la Provincia e la Regione, il Comune di Valdieri organizza, con il patrocinio dell’ente Provincia e dell’Unione Alpi del Mare, per sabato 1 Marzo ( ore 16,30) un convegno sul tema significativo “Provincia e infrastrutture: conoscere i problemi e come agire”. Terranno relazioni il sen. ing. Giuseppe Menardi, il sindaco di Valdieri Guido Giordana, l’ex sindaco di Boves avv. Maurizio Paoletti e l’ex consigliere provinciale Paolo Chiarenza.

Distintamente.

Paolo Chiarenza, ex consigliere provinciale

Guido Giordana, sindaco di Valdieri