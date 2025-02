Cuneo partecipa a M’illumino di meno: luci spente per accendere l’attenzione sulla sostenibilità

Anche quest’anno il comune di Cuneo aderisce all’iniziativa M’illumino di Meno, ideata nel 2005 da Caterpillar, la famosa trasmissione di Rai Radio2.

Dal 2022, questo evento coincide con la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che ricorre ogni anno il 16 febbraio: voluta dal Parlamento italiano, la giornata mira a diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili. L’iniziativa M’illumino di Meno invita a spegnere le luci non essenziali: sostenuta anche dalla Rete dei Comuni Sostenibili, di cui Cuneo è parte, è un momento simbolico a cui aderiscono tantissime città ed enti di tutto il territorio nazionale.

L’edizione 2025 ha come focus lo spreco energetico generato dal settore del fast fashion e le alternative virtuose finalizzate a promuovere il riuso e la valorizzazione degli abiti.

Il Comune di Cuneo, in linea con lo spirito dell’iniziativa, da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, terrà spente le luci che illuminano le facciate del Municipio, della Torre Civica, della Cattedrale di Santa Maria del Bosco, della Chiesa di Sant’Ambrogio, del complesso monumentale di San Francesco e quelle che illuminano l’esterno della Casa del Fiume, che è il centro per l’educazione ambientale del Comune di Cuneo.

“Non accendere le luci delle facciate di alcuni edifici pubblici o di rilevanza pubblica vuole essere un invito a tutti noi ad accendere la nostra attenzione sulla sostenibilità”, spiega l’Assessore all’ambiente Gianfranco Demichelis. “Siamo tutti chiamati, come Amministrazione, ma anche come comunità civile e singoli cittadini e cittadine, a riflettere sui nostri stili di vita e sui nostri consumi. Il focus che quest’anno è stato dato alla Giornata riguarda la fast fashion: in questo contesto esprimo la gratitudine per quelle esperienze di riuso dell’abbigliamento che sono sul nostro territorio e che lavorano, spesso grazie a volontari e con obiettivi sociali, per mostrare che esistono alternative a un consumo che divora le risorse del nostro pianeta. La sostenibilità energetica è un’attenzione che sta a cuore all’Amministrazione, che ha avviato e implementato diverse azioni in questi anni. Mi piace citarne quattro in particolare: la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, l’installazione di impianti fotovoltaici in diversi edifici (dallo Stadio del nuoto alla Casa del Fiume, dal Movicentro all’ascensore inclinato, per citarne alcuni), la costituzione di una CER a Madonna dell’Olmo legata al nuovo impianto fotovoltaico sulla Scuola Media, l’introduzione di mezzi elettrici per la pulizia urbana. Il cammino nel senso della sostenibilità ambientale riguarda tutti ed è efficace solo se ognuno fa la sua parte e porta il suo contributo”.