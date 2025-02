"Grazie di cuore al reparto di neurochirurgia dell'ospedale Santa Croce di Cuneo"

Gentile direttore,

Sono stata ricoverata per un intervento a un ernia del disco e volevo ringraziare tutto il reparto di neurochirurgia dell'ospedale Santa Croce di Cuneo. Tutto lo staff è stato professionale e umano, in un momento in cui avevo un dolore molto forte. Tutti mi sono stati vicini (più di una persona) fino a quando mi sono ripresa e al giorno d'oggi è raro trovare persone che ti assistano in tutto e per tutto.

Ringrazio di cuore tutto lo staff in particolar modo il dottor Michele D'Agruma, neurochirurgo, persona di cuore e molto professionale.

Grazie!

Cristina Cordero