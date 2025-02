A Cuneo si inaugura la mostra dedicata a Umberto Mastroianni

Verrà inaugurata venerdì 14 febbraio alle ore 18, nel salone d’onore del palazzo comunale in via Roma 28 a Cuneo, la mostra “Libera Azione”, dedicata alla vita e alle opere di Umberto Mastroianni, celebre scultore del ‘900 e alla sua opera più sfidante e significativa, rappresentata dal Monumento alla Resistenza di Cuneo.

La mostra, allestita presso Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi 4, sarà visitabile con ingresso gratuito ogni venerdì e sabato e domenica dalle 15.30 alle 19, fino al 30 aprile ed è parte di un programma di eventi complementari volti a celebrare il periodo storico della Resistenza e il suo significato per la società contemporanea.

Permetterà di scoprire storia, curiosità e aneddoti sul celebre monumento di Parco della Resistenza, costruito in cinque anni di lavoro dell’artista, zio dell’attore Marcello Mastroianni, e inaugurato il 7 settembre 1969 alla presenza dell’allora presidente della Camera dei Deputati Sandro Pertini, il cui titolo originale è “Testimonianze”.

Tra gli eventi si segnalano quattro serate con presentazioni di libri in Casa Galimberti, dedicati al contributo della società civile e del mondo cattolico alla Resistenza in provincia di Cuneo, a cura dell’ACLI APS provinciale.

Inoltre si organizzeranno visite gratuite alla mostra e al Parco della Resistenza, spettacoli teatrali, (programmati a fine aprile) con un esperimento artistico che vedrà in dialogo un attore teatrale, una musicista e una storica dell’arte per raccontare il valore del sacrificio dei partigiani e il legame con le tre città medaglia d’oro al valore militare della provincia Alba, Boves e Cuneo. Lo spettacolo offrirà una riflessione attuale sul significato della libertà e del dovere civico.

In programma anche incontri con i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.

La mostra, curata dalla storica dell’arte Silvana Cincotti e da Andrea Vero, è organizzata dall’Associazione Insieme di Cuneo e dall’ Ordine dei Cavalieri delle Langhe – APS di Alba, in collaborazione con il Centro Studi dell’Opera di Umberto Mastroianni di Roma nella persona della presidente, l’architetto Paola Molinengo Costa, la Fondazione Umberto Mastroianni di Roma, le ACLI APS di Cuneo, lo Studio Leonardo S.r.l. di Centallo, Corso Torino 18 di Alba e l’Arazzeria Scassa.

La mostra è parte degli eventi di punta del progetto Biennale Piemonte 2024-2025.

Tutte le info su: www.comune.cuneo.it/cultura-e-attivita-promozionali/news/dettaglio/periodo/2025/02/04/mostra-libera-azione.html