Nuovo show cooking all'Open Baladin: si va alla "scoperta" del Blu di Cuneo

Nuovo appuntamento settimanale con gli show cooking all'Open Baladin Cuneo. Appuntamento domani, giovedì 13 febbraio, dalle 18 alle 20, per scoprire il Blu di Cuneo del Caseificio Francesco Rabbia, da oltre 120 anni è impegnato nella valorizzazione dell’arte casearia e nella salvaguardia delle antiche ricette.

Oggi, come allora, produce formaggi artigianali a latte crudo e in caldaie di rame. La trasformazione è opera esclusiva dell’ingegno e del lavoro dell’uomo, con fasciatura manuale in tele di lino.

Il suo Blu sarà protagonista delle ricette che verranno preparate dallo chef Luca pasquale assieme a Mercy Emmanuel.

I partecipanti potranno seguire la preparazione della lasagna al Blu di Cuneo e radicchio, dell'orzotto al radicchio, Blu e noci e delle pere cotte alla birra Baladin con crema di Blu di Cuneo e riduzione di elisir.

Senza dimenticare l'assaggio del Blu in purezza. Tutto abbinato ad assaggi di birra Baladin.

Gli eventi sono gratuiti con obbligo di prenotazione all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).