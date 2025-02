Area ex Enel di Cuneo, lavori a ritmo sostenuto: sistemata la parte prospiciente corso Francia

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori nell’ex area Enel di corso Francia, a Cuneo. Iniziate nel giugno scorso con la demolizione dei caseggiati che ospitavano gli uffici del Tribunale, nell’ultimo mese le opere di sistemazione dell’imponente fetta di terreno hanno subito una notevole accelerata.

La parte che si affaccia su corso Francia, all’intersezione con la rotonda di via Pertini, è ormai completata: la superficie è stata “sollevata” stile montagnola, con due ampie rampe di accesso che conducono verso quella che sarà l’area commerciale.

Quella più a monte leggermente più stretta rispetto la seconda, attigua al cuscinetto di terreno rivolto verso il campo di atletica. Due passaggi distinti, entrambi ciclo-pedonali: non sono previsti ingressi delle auto da Corso Francia. A completamento, è stata messa a dimora una prima serie di piante.

I lavori sono ora concentrati nella parte più ampia dell’area, dove troveranno spazio i parcheggi e la nuova sede del supermercato Euro Spin attualmente al di là di via Pertini. La zona è già stata spianata e le ruspe sono al lavoro per le opere di allacciatura agli impianti elettrici e fognari.

Già attiva, invece, la centrale termica che serve il nuovo Mc Donald’s inaugurato il 10 gennaio scorso.

Completamente fruibile anche il marciapiedi su via Pertini, che è stato allargato.

Resta per il momento incolto il “cuscinetto” di terreno tra la costruenda area ed il campo di atletica, che dovrebbe ospitare un punto vendita Maxisconto. Anche in questo caso si parla di un’area importante, una superficie lorda di 3.800 metri quadrati. Di questi, 2.500 sarebbero in futuro adibiti alla vendita con il nuovo supermercato, mentre tra le due aree commerciali resterebbe una parte di strada quale collegamento tra l’asse rettore di Corso Francia e via Vecchia di Borgo. Un passaggio che dovrebbe essere per le auto e non aperto al traffico pesante: una sorta di corsia utile per il carico-scarico delle merci del centro commerciale ed utilizzabile solo da furgoni di piccole e medie dimensioni.

Con gli extraoneri dell’opera in corso dovrebbe finalmente essere realizzata la rotonda su Corso Francia nell’intersezione con via Vecchia di Borgo, via Vignolo e via Entracque, a San Rocco Castagnaretta. Un’opera della quale si parla da anni e che sarebbe strategica per rallentare la velocità delle auto su corso Francia: un problema che i residenti della zona hanno più volte evidenziato. Non se ne parlerà prima del 2027.

Gli abitanti contavano in un intervento del Comune in concomitanza dell’apertura di Cascina Vecchia, ma dopo la rinuncia del Baladin a gestire la struttura sono preoccupati. Alcune famiglie chiedono la realizzazione di dossi per rallentare il traffico, ma dal Palazzo di via Roma hanno più volte fatto sapere che essendo l’asse rettore strada ad alto scorrimento non possono essere piazzati.

L’alternativa potrebbe essere l’illuminazione dei passaggi pedonali, in particolar modo quello di fronte a Cascina Vecchia, utilizzato oltre che dai residenti della zona anche dagli impiegati della Open Dot, che ha sede nel piazzale adiacente, e dai tanti militari della caserma Ignazio Vian che si recano alla fermata del pullman. "In prima battuta resta la realizzazione della rotonda - dicono gli assessori Luca Spedale e Cristina Clerico - ma non si esclude che, a seconda del flusso di traffico che potrebbe generarsi con l'apertura della struttura, nel frattempo vengano attuati degli interventi propedeutici migliorativi in merito".