“Una storia tira l’altra…”, in biblioteca ad Alba le letture animate per bambini da 0 a 6 anni

La Biblioteca civica “G. Ferrero” nei mesi di febbraio e marzo 2025 prosegue con le proposte e le attività per bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie, nell’ambito del ciclo “Una storia tira l’altra…” e del progetto “Da 0 a 6 – mille e più giorni per crescere insieme”, realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Si comincia a febbraio, con due appuntamenti in compagnia dei volontari lettori Nati per Leggere Piemonte che si terranno martedì 18, alle ore 10.30, per bimbi da 0 a 3 anni e sabato 22, sempre alle 10.30, per i papà e i loro figli da 0 a 6 anni. Sarà poi la volta delle psicologhe dello sportello “Per mano” che martedì 25 febbraio, alle ore 17.00, accoglieranno i genitori dei bimbi da 0 a 3 anni, per confrontarsi sul tema del legame mamma-bambino a partire dalla lettura dell’albo “Io gomitolo, tu filo” di Alberto Pellai.

A marzo, venerdì 7 e mercoledì 19 alle ore 17.00, ci saranno due letture animate, per bambini da 3 a 6 anni, a cura di Paola Cencio, per conoscere insieme l’affettività e tutte le sue sfumature. A chiudere, martedì 25 marzo, sarà un appuntamento pomeridiano, per bimbi da 3 a 6 anni, sempre alle ore 17.00, in compagnia dei volontari lettori.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul sito bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.