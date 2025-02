Spencer e Fridge cercano una famiglia

Cercano una casa e una famiglia Spencer e Fridge, due cani di cinque anni.

Docili, buoni, abituati a passeggiare al guinzaglio.



"La vita di questi due randagi - spiegano dall'Associazione Diamogli una zampa - sembra un'Odissea: sono stati salvati da cuccioli al sud e portati prima in canile a Messina e successivamente, siccome erano a rischio deportazione in un maxi canile in Calabria, fatti salire in Piemonte per dargli maggiori opportunità ..qui hanno già traslocato in due rifugi diversi...

Ma ci chiediamo a cosa sia servito impegnarci tanto per salvargli la vita se in quasi tre anni nessuno ha chiesto informazioni su loro ,il box che li ospita si sta trasformando in una prigione senza speranza di uscita..

Dategli una possibilità...sn stati dei cuccioli sfortunati ed ora da adulti sembrano dei cani invisibili, Aiutiamoli a trovare la famiglia giusta non lasciamo che la loro voglia di vivere si spenga".



Si trovano alla casa di Freddy a Busca (CN)

X info Maria Grazia o Vilma 333 773 8076