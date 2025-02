Contest "Il Natale a Saluzzo", vince la foto di Francesco Paoletti

Alla presenza del presidente Ascom Saluzzo Rinaudo Danilo, dell’assessore al commercio del Comune di Saluzzo Giampiero Bravo e del sindaco di Saluzzo Franco Demaria sono state scelte le 4 foto vincitrici del primo contest fotografico “IL NATALE A SALUZZO” tra tutte le numerose foto ricevute. Il tema proposto era appunto l'atmosfera natalizia che avvolgeva Saluzzo, nel mese delle festività, tra luminari, angoli suggestivi del centro storico, vetrine.

Al primo posto si è classificata la foto di Francesco Paoletti che si è aggiudicato il premio numero uno del valore di 500 euro sotto forma di buoni da spendere nei negozi aderenti alla rete del CCN ( Centro commerciale naturale) di Saluzzo.

Secondo classificato Luca Bianco che si è aggiudicato la cifra di 100 euro sempre in buoni CCN . Lo stesso Bianco, così come previsto dal regolamento del contest che dava la possibilità ad ogni partecipante di concorrere con più foto, si è aggiudicato anche il terzo premio del valore di 50 euro da spendere nella stessa modalità.

Per quanto riguarda il premio Ascom Saluzzo (miglior vetrina natalizia) del valore di 50 euro di buoni Ccn la foto vincitrice è stata quella scattata da Miranda Palmero.

E' possibile ammirare tutte le foto vincitrici sui canali social facebook “Non Solo Tabacchi di Barale Eraldo” ed instagram “nonsolotabacchi_dibaraleeraldo”.

“L’intento del contest era quello di promuovere la nostra Saluzzo e fare vedere a tutti quanto è ancora più bella la nostra città nel periodo natalizio” - dichiara il promotore Eraldo Barale titolare della tabaccheria/ricevitoria/scommesse Non Solo Tabacchi di Barale Eraldo di via Savigliano, 7 a Saluzzo.

“I premi sono stati volutamente scelti sotto forma di buoni del Centro Commerciale Naturale Saluzzo per favorire il commercio ed i commercianti della città, che da anni compongono questa associazione.

Un ringraziamento è dovuto a Danilo Rinaudo presidente ASCOM Saluzzo e Ascom provinciale, sempre presente a sostegno del commercio cittadino, Demaria e Giampiero Bravo (assessore al commercio) per la loro grande disponibilità e per il generoso contributo che il Comune ha concesso per l’illuminazione natalizia di Saluzzo.

Sicuramente il contest verrà proposto anche il prossimo anno, sono già in cantiere nuove idee per coinvolgere sempre più persone in questa bella iniziativa e dare sempre più visibilità a questa splendida città.”