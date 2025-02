Schermidori albesi a Sanremo per il video da record di Irama

“Lentamente” di Irama è già uno dei videoclip di tendenza su YouTube con quasi un milione di visualizzazioni in pochi giorni. Nel video una battaglia con pesanti armi medioevali messa in scena dall’Accademia Scherma Alba, società nata nell’estate del 2014 con lo scopo di occuparsi di scherma e rievocazione storica.

Nel corso degli anni ha ampliato il proprio campo di lavoro aggiungendo la scherma artistica e la scherma olimpica, arrivando a offrire una visione a 360 gradi di tutto il mondo della scherma: dallo sport alla cultura e spettacolo.

Le riprese sono state girate nelle campagne di Villastellone, alle porte di Torino. La battaglia si è poi trasferita tra le vie di Sanremo per concludersi in piazza San Siro, a due passi dall’Ariston, scelta per annunciare il concerto allo stadio Meazza del 2026 e per lanciare ufficialmente il videoclip.

A istruire al combattimento all’arma bianca il cantautore originario di Carrara sono stati i maestri dell’Accademia Scherma Alba, con in prima fila il maestro e direttore tecnico dell’associazione, dal 2020 collaboratore della Piemonte Film Commission, Alessandro Tosoni: «Durante le vacanze di Natale sono stato contattato da un collega, Walter Perrone, istruttore di scherma scenica con il quale ho condiviso altri lavori su set nazionali ed internazionali e organizzato ad Alba il primo stage di scherma artistica e combattimento scenico, per collaborare ad un videoclip musicale dove sarebbe stata presente una grossa battaglia medievale. Era la Warner Music Italia per il videoclip di Lentamente. Abbiamo quindi iniziato a lavorare in palestra per preparare alcune delle scene di combattimento creando le sequenze di colpi e tecniche delle scene principali, nelle quali sono stati coinvolti i nostri ragazzi».

Il set è stato allestito in un campo a Villastellone a fine gennaio e il lavoro è durato un giorno intero: «Irama è stato davvero encomiabile, ha indossato anche lui un’armatura completa che ha tolto solo alla fine delle riprese. Non abbiamo avuto bisogno di provare tante volte i suoi combattimenti perché si è calato perfettamente nella parte ed è stato veramente veloce ad adattarsi al peso dell’armatura e imparare i colpi che avrebbe dovuto fare. Durante le pause si è rivelato una bella persona, alla mano, disponibile e curioso, abbiamo infatti parlato molto di come funzionavano le armi e armature medievali, come erano fatte e come si usavano e abbiamo sfatato vari falsi miti e credenze che aleggiano attorno a questo periodo storico».

Irama ha poi voluto gli armati albesi mercoledì 12 febbraio a Sanremo per ricreare le atmosfere del videoclip durante la sua esibizione del singolo per il pubblico in piazza San Siro.

«Al momento i prossimi appuntamenti dell’associazione riguardano la parte sportiva, sia olimpica che storica, con i campionati nazionali ma stiamo lavorando insieme all’amministrazione comunale albese per riuscire a trovare una struttura da poter far diventare una sala di scherma dedicata, dove poter allestire tutte le attrezzature necessarie per far crescere al meglio tutte le “anime” della nostra associazione e della scherma. Al momento gli allenamenti si svolgono martedì, mercoledì e giovedì alla palestra della scuola Macrino, per tutte le fasce d’età. Tutte le info su: www.schermaalba.it», conclude Tosoni.