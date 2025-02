Enti locali: il Pd della provincia di Cuneo denuncia i tagli del governo Meloni e il silenzio di Cirio

Riceviamo e pubblichiamo.

Il governo priva i Comuni e le Province delle risorse necessarie per garantire servizi essenziali ai cittadini.

Con l’approvazione del decreto in Stato-Città, la riduzione complessiva dei trasferimenti statali ammonta a 1 miliardo e 740 milioni di euro nei prossimi cinque anni, un colpo durissimo per gli amministratori locali, costretti a fare i conti con bilanci sempre più ridotti.

In Piemonte, il taglio complessivo per i Comuni ammonta a 80 milioni di euro in cinque anni, con una penalizzazione particolarmente pesante per la provincia di Cuneo, che subirà una riduzione di 14,286 milioni di euro. Questo significa meno fondi per il trasporto pubblico, le scuole, l’assistenza sociale e la manutenzione delle infrastrutture, con ripercussioni dirette sulla qualità della vita dei cittadini.

Di fronte a questo scenario allarmante, colpisce il silenzio assordante del presidente della Regione, Alberto Cirio, che invece di difendere gli enti locali piemontesi si allinea passivamente alle scelte di un governo che continua a penalizzare i territori. Mentre il governo Meloni vara nuovi condoni per gli evasori e favorisce i grandi gruppi economici, a pagare il prezzo più alto sono i Comuni, lasciati senza risorse e costretti a tagliare servizi essenziali, colpendo soprattutto le fasce più deboli della popolazione.

Il Partito Democratico della provincia di Cuneo si oppone con forza a questi tagli ingiustificati e chiede alla Regione Piemonte di prendere posizione a difesa dei propri territori.

Il Partito Democratico della Provincia di Cuneo