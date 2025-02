Milleproroghe, Bergesio (Lega): “Emendamenti per aiutare il Paese a recuperare il terreno perso dai precedenti Governi”

Proroga al 31 dicembre 2027 del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, proroga degli interventi connessi alle attività del Commissario straordinario per la Linea 2 della città metropolitana di Torino, proroga di un anno del termine per la rendicontazione degli interventi relativi al programma di messa in sicurezza dei ponti: sono solo alcuni degli emendamenti proposti a firma del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente Commissione Attività produttive e Agricoltura del Senato e inseriti nel decreto “Milleproroghe” approvato nell’aula del Senato e che ora dovrà passare al vaglio della Camera.

Numerosi i temi toccati dagli emendamenti proposti dal parlamentare cuneese della Lega e inseriti nel Milleproroghe.

Si va dalla proroga, ai fini dell’attivazione della revoca del finanziamento, dei termini per l’affidamento dei lavori relativi ai contributi per Opere medie, relativi al 2019 e al 2021, alla proroga della normativa in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti di cui all’art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Prevista anche la proroga al 31.12.2027 del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici.

Ma ci sono anche la proroga degli interventi connessi alle attività del Commissario straordinario per la “Linea 2 della città metropolitana di Torino, la proroga di un anno del termine per la rendicontazione degli interventi relativi al programma di “messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po” , la proroga delle tempistiche di iscrizione al RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti.

Prorogati inoltre i termini per la frequentazione di corsi regionali, per acquisire la qualifica attualmente mancante per diventare meccatronici, in favore di meccanici ed elettrauti, così come l’adeguamento degli impianti di risalita da parte dei gestori degli impianti, nonché l’entrata in vigore del sistema sanzionatorio per il mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei cereali per consentire il monitoraggio delle produzioni cerealicole e la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole.

Infine gli ultimi emendamenti prevedono la possibilità di agevolare gli investimenti su macchinari ed impianti alimentati a fonti fossili se il progetto consegue comunque una riduzione di consumi energetici, consentono alla Camera dell'Alto Piemonte di conservare il numero di componenti di Consiglio e Giunta previsti in sede di prima costituzione anche per i successivi due mandati, così come è stato previsto nel Milleproroghe dello scorso anno per la Camera di Commercio delle Marche e assicurano la continuità delle azioni, di cui al piano triennale della pesca, in favore degli operatori della pesca e dell’acquacoltura stanziando, a legislazione vigente e senza alterare i saldi di finanza pubblica, le risorse occorrenti.

“Accogliendo le istanze provenienti dal territorio, abbiamo lavorato per trasformarle in misure e risposte concrete, finalizzate a sostenere l’economia del nostro Paese e a semplificare e velocizzare alcuni passaggi burocratici dando slancio all’economia e alla messa in sicurezza del territorio”, il commento del senatore Bergesio.