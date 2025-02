Bra, Casa Pride annuncia nuove iniziative e collaborazioni per costruire una provincia di Cuneo sempre più inclusiva

Casa Pride è felice di annunciare nuove attività per promuovere l'inclusività nella provincia di Cuneo. I progetti riguardano temi importanti come i diritti delle persone LGBTQIA+ e la creazione di ambienti sicuri e accoglienti a Bra e nel Cuneese. Innanzitutto, nasce “Safe Place - Per un commercio inclusivo”, in collaborazione con ASCOM di Bra. Il progetto, finanziato dalla Camera di Commercio di Cuneo, ha come obiettivo la sinergia con le attività commerciali locali per diffondere una cultura aperta e rispettosa. Il cuore dell’iniziativa è l'introduzione di un bollino per i negozi che si impegnano a diventare “Safe Place”: luoghi accoglienti per tutte le persone, indipendentemente dall’identità di genere, dall'orientamento sessuale e da qualsiasi altra caratteristica individuale.

Sono previsti corsi di formazione per commercianti sui diritti LGBTQIA+ e sul linguaggio da usare per abbracciare ogni differenza, oltre e sconti dedicati alle persone tesserate a Casa Pride. La presentazione ufficiale dell’iniziativa si terrà il 18 febbraio alle 20:30, presso la sede Ascom di Bra. Inoltre, Casa Pride partecipa come partner al ciclo di eventi “Intime Connessioni”, organizzato da Arci Bra. In programma fino al 12 aprile, il festival esplora la sessualità e l’affettività con workshop, talk, proiezioni e spettacoli in diverse location della città. Un altro tassello importante nella costruzione di una Bra a colori sono gli “aperitivi inclusivi”, pianificati ogni terzo mercoledì del mese insieme alla Gender Equality Commission dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Il primo appuntamento sarà il 19 febbraio alle 19:00 presso l'enoteca Sardo: una serata di convivialità, rappresentazione e divertimento, aperta a tutte le persone queer e alleate della zona. C’è poi la collaborazione tra Casa Pride e Artico Festival, iniziata quest'estate e proseguita felicemente anche nei mesi invernali con Artico Club. L’associazione sarà nuovamente presente con il suo banchetto allo spettacolo “Due pugni guantati di nero”, in cui Federico Buffa racconterà i retroscena della storica fotografia di Tommie Smith e John Carlos alle Olimpiadi del ’68. L’evento si terrà la sera del 15 marzo al Teatro Politeama Boglione di Bra.

Infine, da marzo Casa Pride aprirà uno sportello psicologico queer gratuito con la dottoressa Latika Dabbene, per offrire supporto psicologico a chi ne ha bisogno. Sarà possibile accedere allo sportello prenotandosi al numero dell’associazione: 375 8070230.

In più, sono stati attivati due safe space nella community whatsapp delle persone associate: uno dedicato alla comunità LGBTQIA+ e uno di stampo transfemminista, nato per accogliere istanze e stimolare il confronto su temi come la disparità di genere in una società patriarcale. L’obiettivo dei safe space è garantire momenti sicuri di incontro, condivisione e autoaffermazione, in cui potersi esprimere liberamente e senza timore di giudizi.

Casa Pride è aperta a chiunque: persone queer e alleate che hanno a cuore la lotta contro ogni marginalizzazione e la costruzione di un territorio sempre più aperto e inclusivo.

Ci si può tesserare qui: https://portalesoci.it/iscrizioniassociazione-smart/casa-pride/