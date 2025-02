Mondovì, conclusa l'attesa per la nuova edizione del Carnevale

L’attesa è finita. Il Carnevale di Mondovì – dopo la presentazione ufficiale e l’incoronazione della Béla Monregaleisa avvenuta ad inizio mese – entra ufficialmente nel vivo e celebra la sua partenza attraverso uno dei suoi “riti” più suggestivi e partecipati: quello della consegna delle chiavi della città dal sindaco a sua maestà il Moro.

L’appuntamento è in programma per sabato 22 febbraio, e radunerà come da tradizione centinaia di maschere provenienti da tutto il nord Italia, in una bellissima celebrazione di amicizia.

Il programma prevede il raduno delle maschere alle ore 15.15 presso piazza Martiri, di fronte al palazzo comunale; seguirà una breve, allegra ed animata sfilata per le vie del Centro storico di Breo, per raggiungere la stazione di valle della Funicolare e proseguire il cammino verso Mondovì Piazza. Qui, alle ore 16, presso il bellissimo salone delle feste del Circolo di lettura si terrà la cerimonia di consegna delle chiavi: il Moro (al secolo Mario Bosia) riceverà dal sindaco della città Luca Robaldo l’investitura ufficiale di “dominio” su Mondovì per tutto il periodo di carnevale.

Seguirà la presentazione delle maschere ospiti; in serata, ecco la tradizionale cena di gala presso il ristorante “La Borsarella”: sono ancora disponibili alcuni posti, è possibile prenotare chiamando il numero 348 0026230. Altro appuntamento di sicuro richiamo è in programma per domenica 23 febbraio presso Mondovicino, alle porte della città di Mondovì: il Moro e la sua Corte sfileranno per una “anteprima” carnevalesca per le vie del parco commerciale, portando allegria, musica e sorrisi dalle ore 15 alle ore 18.

Il tutto in attesa delle due giornate clou del Carlevé ‘d Mondvì: la sfilata dedicata ai gruppi nel Centro storico di domenica 2 marzo; e la sfilata dei grandi carri allegorici, a Breo, domenica 9 marzo.

Il programma

Sabato 22 febbraio

Ore 15,15 Mondovì Breo – piazza Martiri: ritrovo delle maschere dei carnevali del Piemonte, della Val d'Aosta e della Liguria e sfilata nel centro storico

Ore 16,15 Mondovì Piazza- Circolo di Lettura: consegna delle chiavi della città a sua maestà il Moro

Ore 20,30 Mondovì - Ristorante La Borsarella Cena di gala.

Prenotazioni: 348 0026230

Domenica 23 febbraio

Dalle ore 15 alle ore 18 Mondovicino Outlet Village e Mondovicino Shopping Center & Retail Park: sfilata della corte del Moro

Dal 24 febbraio al 3 marzo 'Giromoro' nelle scuole, nei centri diurni e nelle case di riposo Mercoledì 26 febbraio

Ore 15 Cà del Moro/Christ Carnevale inclusivo: festa dei Centri Diurni Musica e animazione

Giovedì 27 febbraio

Ore 20 Cà del Moro/Christ - Tradizionale Cena dei Lombardi (prenotazioni: 348 0026230)

Venerdì 28 febbraio

Ore 15 Cà del Moro/Christ Carnevale senior: festa dei Centri Anziani con musica e animazione

Sabato 1 marzo

Ore 15 Cà del Moro/Christ Grande Carnevale dei bambini: festa in maschera con musica, animazione e gelati offerti dal Bar Gelateria Lurisia

Ore 23,00: Gran cagnara studentesca (info 393 3302747)

Domenica 2 marzo

Ore 14,30 Mondovì Breo, centro storico Sfilata dei gruppi mascherati (percorso: piazza Santa Maria Maggiore, via Piandellavalle, via Sant’Agostino, piazza San Pietro, via Meridiana, piazza Cesare Battisti, via Beccaria, piazza Carlo Ferrero, piazza Ellero, via Alessandria, rientro in piazza San Pietro)

Piazza Santa Maria Maggiore: Street food

Piazza Roma: Punto di ristoro e omaggi per bambini

Piazza Ellero: Villaggio dei bambini con gonfiabili, giochi e volo vincolato in mongolfiera

Piazza della Repubblica: volo vincolato in mongolfiera

Ore 16 piazza San Pietro Festa dei gruppi mascherati con animazione e DJ

Ore 18 piazza Santa Maria Maggiore: Continuazione festa con musica, animazione e street food

Lunedì 3 marzo

Ore 23 Cà del Moro/Christ- Sottoaceto Veglione dei commercianti (info e prenotazioni 393 3302747 - 339 3500538)

Sabato 8 marzo

Ore 20 Pianfei - Ristorante Hotel La Ruota: Gran Galà di carnevale (prenotazioni 0174 585701)

Ore 23,30 Cà del Moro/Sottoaceto: Boomer, Festa della Donna over 25. Info 393 3302747

Domenica 9 marzo

Ore 14.30 Mondovì Breo Grande sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati (percorso: piazza Levi, corso Statuto, ponte Cavalieri d’Italia, via Durando, via Baretti, Ponte Madonnina, corso Statuto)



Sabato 15 marzo, Mondovì Teatro Baretti

Ore 21: “Un sorriso per Giorgia, evento benefico. I Trelilu presentano “Vieri, va!”. Ospiti le Madamè.

L’incasso delle serate sarà devoluto al Liceo Artistico Vasco Beccaria Govone di Mondovì, alla Lilt di Cuneo e all’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì (info e prenotazioni 0174 552192 – 0171 697057