A Cuneo l'incontro "Un gioco vincente con una squadra formata da scuola e famiglia"

L’Associazione Rete Genitori DSA Cuneo Odv organizza un incontro dal titolo: "UN GIOCO VINCENTE CON UNA SQUADRA FORMATA DA SCUOLA E FAMIGLIA". L'appuntamento è per giovedì 20 febbraio alle ore 20:45 presso il salone del Centro d’Incontri Comunale - Quartiere S. Paolo – Via L. Teresio Cavallo 45. Relatrice sarà Elda Rinaudi, docente specializzata in didattica per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

La Rete Genitori DSA Cuneo è un’associazione per il supporto e l’informazione rivolti alle famiglie e a tutti coloro che sono in contatto con il mondo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

L’invito a partecipare è rivolto a genitori, insegnanti, studenti, specialisti ed a tutte le persone interessate. La partecipazione è libera e gratuita e verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Per info: Sophia Livingstone 375.5493588 sophialivingstone0@gmail.com , Nadia Tassone 333.3982381 nadiatassone@alice.it , Barbara Piumatti 339.4450163 b.piumatti74@gmail.com .