Alla Ruota di Pianfei l'interclub dei Rotary di Mondovì e Saluzzo

Si è tenuto ieri, presso l'Hotel La Ruota di Pianfei, un Interclub del Rotary Club Cuneo 1925 con il Rotary Club Mondovì, ed il Rotary Club Saluzzo.

L’incontro ha preso il via con il saluto del Governatore del Distretto 2032 a.r. 25 26 e Presidente della Commissione Sanità Dott. Luigi Gentile. Ospiti relatori il Dott. Alberto Birga, responsabile del Progetto Rotary Medicina Digitale e Past President R.C. Genova ed il PDG Gianni Vernazza, del R.C. Genova.

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti dell'ASL e degli ospedali del territorio, tra cui medici e dirigenti sanitari, nonché dei rappresentanti di enti locali. Erano presenti, tra gli alti, il Direttore Generale Asl Cn 1 Dott. Giuseppe Guerra, il Direttore sanitario Asl Cn 1 Dott.ssa Monica Rebora, il Vice Sindaco del Comune di Cuneo Luca Serale ed il Sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi. I tre Club erano rappresentati dal Presidente Luigi Fontana del Rotary Club Cuneo 1925, dalla Presidente Silvia Tonelli del Rotary Club Mondovì, dal Socio Enzo Beltramone del Rotary Club Saluzzo, e da numerosi soci.

L'iniziativa della Medicina Digitale prevede una serie di appuntamenti sul territorio, che si svolgeranno nel centro cittadino, nelle seguenti date:

Sabato 8 marzo a Mondovì, dalle 14:00 alle 17:00

Domenica 9 marzo a Limone Piemonte, dalle 10:00 alle 13:00

Sabato 5 aprile a Saluzzo, dalle 14:00 alle 17:00

Domenica 6 aprile a Demonte, dalle 10:00 alle 13:00

Il progetto coinvolgerà attivamente i soci dei Club in ambito sanitario e nelle altre professionalità, nonché i giovani del Rotaract e dell' Interact Club Cuneo Provincia Granda, rappresentati ieri sera dal Socio Stefano Cavaglià e dal Presidente Filippo Quaglia.

L'iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sui vantaggi della medicina preventiva, e l’uso prossimo futuro della medicina digitale, in particolare per le comunità decentrate, facilitare l’accesso ai servizi sanitari attraverso l’uso di nuove tecnologie e modalità organizzative, creare sinergie con gli operatori sanitari del territorio e con le istituzioni locali. Altri obiettivi sono raccogliere dati utili per analisi tecnico-gestionali e recepire esigenze e suggerimenti dei cittadini, oltre ad offrire il contributo del Rotary per il bene comune, mettendo a disposizione le competenze professionali dei soci.

Numerosi soci infatti contribuiranno al progetto con le loro competenze specifiche:

Medici : per la verifica dei risultati e del percorso.

: per la verifica dei risultati e del percorso. Farmacisti : per la diffusione capillare di informazioni e servizi.

: per la diffusione capillare di informazioni e servizi. Giuristi : per gli aspetti normativi, procedure di validazione e privacy.

: per gli aspetti normativi, procedure di validazione e privacy. Commercialisti : per la gestione finanziaria, rendicontazione e cofinanziamento.

: per la gestione finanziaria, rendicontazione e cofinanziamento. Informatici e ingegneri : per l’analisi degli algoritmi, miglioramento dell’interfaccia uomo-macchina (MMI).

: per l’analisi degli algoritmi, miglioramento dell’interfaccia uomo-macchina (MMI). Esperti in comunicazione: per la divulgazione di obiettivi e risultati attraverso convegni, media e social network.

I giovani del Rotaract ed Interact Club Cuneo Provincia Granda forniranno un contributo essenziale, partecipando alle varie attività previste nel progetto e portando il loro entusiasmo e le loro competenze innovative. Per la sperimentazione sul campo, verrà impiegata un’Unità Mobile attrezzata di proprietà del Distretto 2032, attualmente locata presso il Rotary Club di Genova. Questo strumento permetterà di erogare servizi sanitari nelle aree periferiche, contribuendo a diffondere la conoscenza e l’immagine del Rotary.

Un'iniziativa di grande valore per il territorio e per il miglioramento dell'accesso ai servizi sanitari, che conferma ancora una volta l’impegno dei rotariani a servizio della comunità locale.