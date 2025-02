Assemblea annuale Aido del gruppo Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po: un incontro per il futuro della donazione

Come ogni anno, il gruppo intercomunale Aido di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po è tenuto a svolgere l’assemblea ordinaria intermedia, come previsto dallo statuto e dal regolamento di Aido nazionale, entro il mese di febbraio.

Tutti i soci Aido sono invitati a partecipare all’assemblea, che si terrà in seconda convocazione sabato 22 febbraio alle 14,30 nella Biblioteca comunale di Bagnolo Piemonte, in via Andrea Borgia n.1.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno figurano: l’elezione del presidente e del segretario dell’assemblea; la presentazione, discussione e approvazione della relazione sull’attività svolta nel 2024, elaborata dal Consiglio Direttivo; l’approvazione del bilancio consuntivo 2024 accompagnato dalla relazione dell’amministratore; il bilancio preventivo 2025; la programmazione dell’attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall’assemblea provinciale; la definizione degli eventuali contributi a carico dei soci; e l’adozione del nuovo statuto e regolamento Aido, approvati dall’assemblea straordinaria del 21 giugno 2024.

“Il nostro gruppo intercomunale – spiega il presidente Bruno Vottero – si estende sul territorio dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront, oltre a Torre San Giorgio, Moretta e Cardè. Questo incontro annuale non è solo un momento amministrativo, ma anche un’occasione per ritrovarsi e delineare la programmazione delle iniziative per l’anno corrente, alcune delle quali sono già in corso dal mese di gennaio”.

Tra le iniziative avviate, vi sono due importanti progetti rivolti agli studenti: ‘Porgi una mano, qualcuno ha bisogno di te’, dedicato agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti superiori, e ‘Oggi a scuola imparo a donare’, rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio.

Attualmente, il gruppo Aido conta 1.151 iscritti, persone che hanno espresso il loro consenso alla donazione degli organi dopo la morte, testimoniando il valore della solidarietà. Inoltre, tra le 8.329 persone che negli ultimi anni hanno rinnovato la carta d’identità nel territorio, il 72% (5.964 persone) ha dato il consenso alla donazione degli organi, mentre il 28% (2.365 persone) si è opposto, dati che riflettono l’andamento nazionale.

“Come volontari Aido – conclude Vottero – siamo sempre disponibili a fornire corrette informazioni per dissipare dubbi e perplessità, promuovendo la cultura del dono, un gesto d’amore che non ha eguali”.