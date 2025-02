Bra, l’associazione AbBRAcciAMO dona una termocamera ai Vigili del Fuoco volontari

Uno strumento che permette di poter vedere anche in stanze buie o piene di fumo e contribuire a prevenire gli incendi, rilevando i punti caldi prima dell’innesco. Non solo: capace anche di capire se le bombole sono cariche di gas o le cisterne contengono carburante, in modo da capire la loro pericolosità in situazioni critiche. È la termocamera, un sofisticato apparecchio che l’associazione AbBRAcciAMO ha donato sabato 15 febbraio ai Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Bra, come segno di vicinanza per l’attività svolta sul territorio.

La preziosa dotazione tecnica è stata acquistata, grazie a parte del ricavato della cena solidale organizzata il 30 novembre 2024 ai Salesiani, che aveva registrato il tutto esaurito, mentre l’altra parte è stata destinata alla onlus “SOS Bra chiama Bra”, la rete di solidarietà creata per sostenere i cittadini e le famiglie in difficoltà.

La consegna della termocamera è avvenuta presso la caserma di via Montegrappa, a cura di una delegazione dell’associazione AbBRAcciAMO, guidata dal presidente Davide Milanesio. Presente anche il capo distaccamento Valter Rosso che insieme ai colleghi Vigili del fuoco ha ringraziato per il bellissimo gesto di generosità.

L’occasione è stata buona anche per conoscere la struttura, i mezzi e le attrezzature di pronto intervento in un’atmosfera di festa ed estrema cordialità.