Si avvisa che è in corso un bando di gara per l'affidamento in concessione dei locali di proprietà del Comune di Ceresole d'Alba siti in Via Salasco n. 2 adibiti ad attività di somministrazione pubblica alimenti e bevande.

