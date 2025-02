Il clero diocesano albese piange il suo decano don Luciano Tarditi

Lutto per il clero diocesano albese, che perde il suo decano. Questa mattina alle ore 6 è infatti morto don Luciano Tarditi, prelato che da alcuni anni era accudito presso la struttura La Residenza di Rodello.

Don Luciano nasce a Novello il 20 luglio 1928 e, dopo gli studi presso il Seminario di Alba, viene ordinato presbitero da sua eccellenza monsignor Stoppa in cattedrale il 28 settembre 1952. Nei primi otto anni di ministero ricopre l’incarico di vicecurato presso le Parrocchie di Lequio Berria (1953), Gallo d’Alba (1954) e Mango (1957), fino al 1961 quando viene nominato parroco di Torre Bormida. Il suo desiderio di servire la Chiesa universale lo porta nel 1967 in Brasile e nelle Filippine nel 1984.

Vent’anni di intenso servizio e dedizione, fino al suo rientro in Diocesi nel 1987. Assume l’incarico di parroco a Mango Ss. Giacomo e Cristoforo e successivamente (1994) anche di S. Donato. Amministra per cinque anni (1994-1999) Camo S. Pietro in Vincoli. Rimane in servizio presso le comunità parrocchiali di Mango fino a giugno del 2015.

La camera ardente è allestita presso la Casa di Riposo di Rodello, la veglia funebre sarà celebrata questa sera alle ore 20,30 presso la parrocchia dei Ss. Giacomo e Cristoforo in Mango e la celebrazione esequiale, presieduta dal vescovo monsignor Brunetti, domani mercoledì 19 febbraio, alle ore 15 nella medesima chiesa parrocchiale.