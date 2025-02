Noemi Mallone nominata nella Consulta Giovani di ANCI Piemonte

Noemi Mallone, consigliere comunale di Cuneo e membro di Fratelli d’Italia, è stata nominata rappresentante della provincia di Cuneo all'interno della Consulta Giovani di ANCI Piemonte. Un incarico prestigioso che conferma il ruolo centrale delle nuove generazioni nelle istituzioni e nelle politiche territoriali.

“Questa nomina nel coordinamento regionale di ANCI Piemonte Giovani è un’opportunità che accolgo con entusiasmo e senso di responsabilità. Le politiche giovanili sono fondamentali per il futuro delle nostre comunità, e il mio impegno sarà quello di portare la voce dei giovani cuneesi all’interno di questo importante organismo. Confronto, proposte e azioni concrete saranno alla base del nostro lavoro, affinché le nuove generazioni possano essere protagoniste attive nei loro territori” – ha dichiarato Noemi Mallone.

La Consulta Giovani di ANCI Piemonte si conferma un laboratorio di idee e proposte per sviluppare politiche giovanili efficaci, grazie al contributo di amministratori locali under 35 provenienti da tutto il territorio regionale. Il coordinamento lavorerà costantemente per promuovere iniziative volte a sostenere i giovani e a creare opportunità di crescita e partecipazione attiva nelle amministrazioni locali.

Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione per la nomina di Noemi Mallone, certi che la sua passione e dedizione saranno un valore aggiunto per il coordinamento e per tutti i giovani amministratori piemontesi. Il partito continuerà a sostenere con determinazione la partecipazione dei giovani alla vita politica, promuovendo il loro coinvolgimento in progetti concreti a beneficio delle comunità locali